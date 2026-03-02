En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / "Mientras los líderes intercambian amenazas, quienes pagan el precio son ciudadanos": Linero

"Mientras los líderes intercambian amenazas, quienes pagan el precio son ciudadanos": Linero

Hemos visto mapas, efectos de los misiles, discursos incendiarios, amenazas nucleares y opiniones de quienes no conocen a fondo la situación. Está claro que lo que está en juego es algo más antiguo que la pólvora: la lucha por el poder, el miedo a desaparecer y la necesidad de afirmar identidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad