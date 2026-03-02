"Mientras los líderes intercambian amenazas, quienes pagan el precio son ciudadanos": Linero

La historia antigua nos recuerda que Persia fue imperio mucho antes de que existieran los estados modernos. Israel nace de una memoria herida y de una promesa de supervivencia. Estados Unidos actúa desde su narrativa de potencia global y garante de equilibrios. No son solo gobiernos, son relatos históricos que chocan.

Y cuando los relatos chocan sin diálogo, se convierten en trincheras. En la raíz de este conflicto no hay solamente intereses estratégicos; hay desconfianza acumulada durante décadas, humillaciones no resueltas, heridas que se heredan. La revolución iraní del 79, las intervenciones en Medio Oriente, la cuestión palestina, las sanciones económicas… Todo eso construye una atmósfera donde el otro no es un interlocutor, sino una amenaza.

Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos, más allá de banderas: ¿qué produce la guerra en el alma de los pueblos? Produce miedo crónico. Produce generaciones que crecen sospechando del extranjero. Produce una pedagogía del enemigo. La guerra, aunque se vista de defensa o de justicia, siempre termina erosionando la humanidad de quien la libra. Porque para hacerla hay que deshumanizar al contrario. Y cuando deshumanizas al otro, algo de tu propia humanidad se rompe.

Esto no significa ingenuidad. Los conflictos existen, los intereses son reales y los estados tienen responsabilidades. Pero la historia también enseña que las guerras prolongadas rara vez ofrecen soluciones definitivas; más bien siembran conflictos futuros.



Tal vez la pregunta constructiva no sea “¿quién tiene la razón?”, sino “¿qué narrativa puede abrir espacio a la vida?”. Porque mientras los líderes intercambian amenazas, quienes pagan el precio son ciudadanos comunes: madres, jóvenes, trabajadores, gente que solo quiere estabilidad.

En un mundo armado hasta los dientes, la verdadera revolución no es tecnológica sino ética. Necesitamos líderes capaces de negociar sin sentir que pierden dignidad, y pueblos capaces de exigir firmeza sin exigir destrucción.