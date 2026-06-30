Posibles delitos cometidos por funcionarios de gobierno por paz total, bajo lupa de las autoridades

La paz total, la fracasada política del gobierno saliente de Gustavo Petro, será uno de los puntos que concentrará mayor atención por parte del equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, teniendo en cuenta los recientes escándalos, revelados por los medios de comunicación.

El presidente De La Espriella fue claro en señalar que dio instrucciones precisas a su equipo de empalme para que denuncie ante las autoridades colombianas y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que considera la “entrega de territorios a los bandidos de manera criminal” por parte del gobierno saliente.

El presidente electo se refiere a las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales, funcionarios del gobierno saliente como el excomisionado de paz Danilo Rueda, ofrecieron presuntamente de manera irregular, beneficios a miembros del Clan del Golfo, como la suspensión de operaciones en su contra, así como la suspensión de bombardeos y la petición a los criminales de un listado de los oficiales de policía y Ejército que “no colaboraran” con la “paz total”.

De acuerdo con el reportaje periodístico, el gobierno Petro también sostuvo reuniones con exnarcos, supuestos enlaces con el Clan del Golfo, para pedirles impulsar el trámite en el Congreso del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales, que en su momento fue presentado por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre.



Por esos graves hechos, la Procuraduría ya inició una indagación preliminar para determinar si el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, el exministro de Defensa, Iván Velásquez y el exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus pudieron cometer una falta disciplinaria con estas actuaciones.

Al referirse a ese asunto, el presidente De La Espriella habló de la existencia de una conspiración internacional del narcotráfico y de la necesidad del desmonte de la narcopolítica, como califica sin mencionarla directamente, la política de paz total del presidente Petro.

A este escándalo se suma otro revelado este fin de semana por Noticias RCN, de un documento firmado por el comisionado de paz Otty Patiño en el que le pide al entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, en el que le pide entre 2024 y 2025, suspender “operaciones militares de inteligencia, aviación, no tripulada y policiales” contra los miembros de la Segunda Marquetalia, las disidencias cuyo máximo cabecilla es alias “Iván Márquez”, la responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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En medio de este complejo panorama, toman fuerza las palabras del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien en el discurso que dio al recibir la credencial como jefe de Estado por parte del CNE, les dio un ultimátum de 30 días a los grupos criminales para que se sometan a la justicia.

