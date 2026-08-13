¿Ricardo Roa delatará las posibles irregularidades en financiación de la campaña de Gustavo Petro?

Se le acaba el tiempo a Ricardo Roa para definir si decide o no colaborar con la justicia, dentro del caso que se adelanta por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.

En las últimas horas, el fiscal anticorrupción Elkin Ardila radicó ante los jueces el escrito de acusación contra Roa por el delito de violación de topes electorales, porque según las pruebas que ha recaudado, la campaña presidencial que ganó Petro hace 4 años, se voló los límites de gastos en 2.024 millones de pesos.

En los próximos días, los juzgados determinarán la fecha para que comience la audiencia preparatoria de juicio contra Roa, quien está respondiendo ante la justicia porque como gerente de la campaña Petro presidente 2022, tenía a su cargo el control de los gastos y el reporte en Cuentas Claras, algo que no habría ejecutado.

La presentación del escrito de acusación contra Ricardo Roa es un asunto de procedimiento para evitar que prescriban los delitos investigados, sin embargo, esto no cierra la puerta a la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol llegue a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena, en una eventual aceptación de cargos.



Las opciones que se exploran por parte de Roa son un preacuerdo o un principio de oportunidad. En este último caso, el expresidente de Ecopetrol tendría que comprometerse a delatar a quienes pudieron haber participado en los delitos por los que está siendo acusado.

Este escrito de acusación y la eventual negociación de Ricardo Roa con la justicia, se conocen casi de manera simultánea con el permiso para salir del país durante un año para el expresidente Gustavo Petro, concedido por 73 senadores y mientras se espera que Verónica Alcocer y Eva Ferrer expliquen los detalles sobre la posibilidad de que parte de dinero de la campaña hubiera ido para la exprimera Dama de la Nación.

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Ahora el balón está en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que tendrá que determinar los alcances del caso de Ricardo Roa frente al expresidente Gustavo Petro, sobre qué tanta responsabilidad pudo tener en la financiación irregular de su campaña, según dicen la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.

