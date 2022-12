Un joven chocoano me enseñó que no hace falta un dron para volar: opinión del padre Linero

Nunca he volado un dron. He visto lo útiles que son y como algunos los usan para divertirse, pero mis aficiones son otras. Sin embargo, quedé muy impactado con la historia de Hatu, un joven chocoano de nombre Hamilton Mosquera que tiene un canal de YouTube con 89 mil suscriptores, donde muestra la seguridad y manipulación de los drones para que las personas aprendan a usarlos correctamente, evitando estrellarlos y dañarlos.

Son muchas las preguntas que de inmediato saltan en la mente al conocer la historia: ¿Cómo conseguir drones, mientras se vive en uno de los barrios más pobres de Quibdó? ¿Cómo aprender a manipularlos y ser un conocedor tan profundo de esta tecnología, sin asistir a escuelas de enseñanza tecnológica? Pues las respuestas las dio él mismo en una entrevista ayer en el canal Caracol: Pasión y dedicación por la tecnología, tenacidad y esfuerzo individual y ser un disciplinado autodidacta.

Publicidad

Creo que Hatu es un gran referente para todos los jóvenes colombianos. Hoy es un reconocido experto en drones que ha sido contratado por países extranjeros para brindar asistencia tecnológica, por ejemplo, en Argentina capacitó al personal de una hidroeléctrica y realizó talleres de asistencia a la policía, bomberos, rescatistas y también al personal de seguridad del Mercado Central de Buenos Aires. Él ha asesorado a distintos miembros de la comunidad dronera en España y en México.

En estos días, ha vuelto a ser noticia, porque la NASA lo contactó para formar parte del equipo que sobrevolará por primera vez un dron en Marte.

En uno de sus vídeos, trató de responder preguntas sobre los accidentes de los drones, explicó que muchos de estos problemas se dan por las tormentas solares, y fue este el detonador para que el ingeniero Carlos Galeano lo contactara y lo felicitara, contacto que le hizo posible pertenecer a ese equipo. Al principio no lo creía, ni comía cuento, le parecía muy extraño, sin embargo, a medida que el contacto se fue profundizando, creyó y hoy participa de ese selecto grupo.

Publicidad

A mí la historia me emociona mucho, porque creo que encarna valores fundamentales en el desarrollo de todo proyecto de vida: Pasión, disciplina, valentía y criterio. Me gusta una de sus frases: “Cuando quieres, buscas medios, cuando no quieres, buscas excusas”.

Definitivamente tenemos mucho talento en Colombia, ahora hay que generar las condiciones para que estos se puedan desarrollar.

Publicidad

Escuche la opinión y el análisis del padre Alberto Linero en Mañanas BLU: