Una mirada a la Colombia ‘desconectada’: opinión de Alberto Linero

"La niña se sube a un árbol para poder recibir clases, ya que ese es el único lugar al que llega la señal en su casa”. “Los niños tienen que hacer turnos para poder usar el celular o el computador, y poder asistir a las clases mediadas por la tecnología”. “Los niños no han podido tomar clases en este tiempo porque no cuentan con los aparatos que se lo permitan”. Titulares como estos encontramos en los medios de comunicación en este tiempo de pandemia. Y expresan las historias reales de niños en las zonas rurales de nuestro país, pero también la de niños de familias muy pobres que no cuentan con los recursos para poder participar de estas clases.

Pero esto no es solo en Colombia, de hecho, el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, titulado ‘Accesibilidad del aprendizaje remoto’, afirma que uno de cada tres niños no pudo acceder a su aprendizaje a través de clases virtuales ni remotas por televisión o radio, luego del cierre de las escuelas y colegios en más de 180 países por la pandemia.

Según Unicef, estamos hablando de 463 millones de niños en el mundo que han visto interrumpida su educación durante todos estos meses. En Mayo la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, afirmaba que la peor parte en esta situación la están llevando los estudiantes de zonas rurales que no cuentan con computador y mucho menos internet, ya que en términos más globales 67% de los estudiantes de colegios públicos no cuentan con estos servicios. En zonas rurales solo el 9% de los jóvenes dispone de un computador.

No olvidemos que, según el DANE (2018), solo el 52.7% de los hogares en Colombia tienen internet. En los centros urbanos 63.1% y en los rurales 16.2%.

Se dice que más de 25 millones de personas están desconectadas en el país. Esta realidad no solo evidencia la desigualdad, sino que la hace crecer. A los más vulnerables es a quienes se coarta el derecho a la educación.

Seguro estarán menos preparados en el futuro para poder competir en los diversos mercados laborales. Es una realidad que el Estado tiene que resolver, necesitamos entender que en el siglo XXI, todos tenemos que estar conectados, y que el computador no es un lujo, sino una herramienta existencial para vivir.

¡Esto toca tenerlo en cuenta cuando discutimos el regreso a clases presenciales!

