Vienen dos batallas en Congreso que definirán tono legislativo frente a gobierno de De La Espriella

Una vez superada la batalla política por la presidencia del Senado y por la conformación de las mesas directivas en las diferentes comisiones del Congreso, sigue la tarea del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella para lograr la conformación de una coalición de partidos que le facilite sacar adelante sus reformas en el Legislativo.

Para alcanzar esa meta, luego de la victoria del Centro Democrático con su candidato Honorio Henríquez, el presidente De La Espriella podría reunirse con el expresidente Álvaro Uribe para zanjar diferencias y sanar las heridas abiertas desde la campaña, teniendo en cuenta la importancia de la bancada uribista para el éxito de su gobierno.

Aunque eso no pareciera posible en el corto plazo, el presidente De La Espriella sí envió en las últimas horas un mensaje en el que por primera vez agradeció al Centro Democrático que se haya declarado partido de gobierno que apoyará sus iniciativas en el Congreso.

Sobre cómo va a asumir el nuevo gobierno su relación con el Legislativo, el ministro del Interior Rodrigo Lara dio puntadas este lunes desde Medellín, donde dijo que en Colombia hay demasiadas leyes, que la agenda legislativa del nuevo gobierno es escueta, dijo que en el nuevo gobierno no se consideran grandes reformadores y que se va a concentrar en depurar las prácticas de la clase política.



Mientras tanto, el gobierno saliente se apresuró a radicar una batería de ocho proyectos de ley que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ser aprobados, entre ellos una reforma tributaria prácticamente calcada de la que hace seis meses había sido hundida por el Congreso anterior.

También madrugaron a presentar a consideración del nuevo Congreso y de la opinión pública, una serie de proyectos de ley que retratan plenamente algunas de sus banderas, como la prohibición del fracking en el caso del petrismo y una reforma a la JEP desde el uribismo.

Por lo pronto, hay dos batallas que se avecinan en el Congreso que van a demostrarle al país qué tanto margen de maniobra tendrá el nuevo gobierno en el legislativo: se discutirá la petición del presidente Abelardo De La Espriella para que su posesión se haga el 7 de agosto en un batallón militar en el sur del país y viene una interesante discusión sobre quién será el nuevo Contralor General de la República.