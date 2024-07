¿Hasta dónde llegará la carrera política de Roberto "El Volador Benítez" después de tantas caídas?

"Desde siempre mi lucha ha sido contra la injusticia, esté en donde esté. Ustedes saben que luché mucho contra la corrupción en el fútbol y ahora lo quiero hacer en otros terrenos", afirma Roberto en una entrevista que le hacen en Colombia respecto a su nuevo camino en la política. "Amigos, como les digo, la política se parece al fútbol. Somos un equipo que tiene el objetivo de ganar el torneo más importante de nuestras vidas, la Presidencia de la República"

Por otra parte, la encuesta de intención de voto para las elecciones definen al Volador Benítez y a Miguel Dorado como nuevos presidente y vicepresidente de la República. En tiempos de la política espectáculo, una figura como la del antiguo goleador de la selección, que se había atrevido a desafiar a los poderosos y que ahora enarbolaba las banderas de la lucha contra la corrupción, la injusticia y la inequidad, era altamente seductora y rentable.

Solo un tiempo después Patricia, quien ahora es su esposa, le da la noticia de su vida: y es que van a tener un hijo. Ahora, Roberto, con la perspectiva de ser padre, se volvió a sentir el centro del universo y supo que era el momento de la revancha. Ya no lo iban a usar más. Ahora era él quien iba a usar el poder que sabía que tenía. El plan inicial era que "El volador Benítez" estuviera en una de las listas a la Cámara de Representantes de Dorado y así empezara a enterarse de cómo funcionaba la política.

Pero Roberto tenía otra idea. Se quería postular para hacer fórmula vicepresidencial en lugar de estar solo en el senado. Miguel Dorado llevó a Roberto a su oficina para hablar con él a solas y allí desplegó todo un arsenal de argumentos para convencerlo de que no era el momento de aspirar a tanto.

"Acelerarse en este momento puede ser incluso contraproducente para su carrera. Como usted mismo ha dicho, esto es como el fútbol, aquí también existen las divisiones menores donde los jugadores se preparan para su vida como profesionales", le dijo.

Miguel Dorado ya había movido sus fichas y había logrado una coalición con otro partido que no solo le aseguraba ganar la presidencia en primera vuelta, sino que le garantizaba una cómoda gobernabilidad. La base de aquella coalición era la vicepresidencia, de manera que la autopostulación de Roberto resultaba no sólo incómoda, sino inconveniente y peligrosa.

"Usted es un hombre joven con todo un futuro brillante por delante y si se expone prematuramente en un cargo para el que todavía no está preparado, las consecuencias pueden ser desastrosas", agregó a s discurso para convencerlo de desistir de su idea, pero Roberto no dio su brazo a torcer y le dijo que si no era de esa manera renunciaba a la campaña y acto seguido Roberto "el Volador Benítez" salió a los medios y denunciar el manoseo al que había tratado de someterlo el candidato que iba punteando en las encuestas.

"En este tiempo pude conocer de primera mano cómo es que funcionan las maquinarias políticas y más que nunca estoy convencido de la necesidad del cambio, pero de un cambio verdadero, profundo y estructural. Voy a inscribir mi propia candidatura por firmas y con el apoyo de la gente que me conoce y me cree, voy a ser el próximo presidente de este país" Al día siguiente, Roberto Benítez amaneció como el candidato con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales.

Esta historia continuará.