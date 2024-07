¿La carrera de "El volador Benítez" quedó en el olvido? así fue el peor tropiezo de su carrera

Sin saber lo que se estaba cocinando a sus espaldas, Roberto Benítez y la Selección Colombia debutaron en el mundial contra el equipo belga en la cancha, hasta que en el último minuto Roberto anota un gol que define el partido a favor del equipo colombiano.

Sin embargo, tras el partido nadie esperaba lo que iba a suceder. La Asociación Colombiana de Fútbol notificó que la prueba antidoping practicada a Roberto el Volador Benítez después del juego contra Islandia había dado positiva y extraoficialmente se decía que en ella se encontraron rastros de cocaína.

Fue el escándalo del mundial y la vida de excesos que había sido ampliamente publicada en la prensa lo que hicieron del Volador un blanco fácil para finiquitar la polémica alrededor del escándalo que Roberto había iniciado en contra de los altos dirigentes.

Roberto fue expulsado del campeonato y él mismo se encargó de avivar la polémica durante la rueda de prensa que convocó después de la drástica decisión: "Hoy literalmente me han cortado las piernas. Me han expulsado injustamente de la copa y han puesto mi honor y honradez en tela de juicio", dijo el futbolista. "Se lo han inventado todo para callarme y evitar que diga lo que tenía que decir. Esta es una demostración clara y contundente de lo que la dirigencia corrupta del fútbol está dispuesta a hacer para que no se haga pública información que no les conviene. Lo que no saben es que sacándome del camino no van a resolver el problema".

Publicidad

Los dirigentes colombianos, presionados por la asociación internacional, no respaldaron a su estrella. Y los demás jugadores, entendiendo que los jefes estaban dispuestos a jugar duro, guardaron un cómplice silencio y continuaron dóciles el torneo. Cuando llegó a Bogotá, humillado, ofendido y sintiéndose más solo que nunca, lo único que se le ocurrió fue llamar a su mamá, que de inmediato viajó y lo acompañó en esos difíciles momentos.

¿Usted me cree, mamá? Claro que sí. No se imagina cómo me siento. La rabia y la impotencia tan grande que tengo por dentro. "Mi amor, hay mucha gente que le cree. Incluso han venido aquí al hotel a demostrarle su apoyo. Más temprano que tarde las cosas van a tener que aclararse y la verdad va a tener que brillar.", lo consolaba su madre.

Publicidad

Por su parte, la afición colombiana había cerrado filas en torno a su ídolo y había asumido la expulsión del Volador Benítez del mundial como una agresión al país. Nunca como en ese instante la hinchada estuvo con su jugador insignia y hasta hubo voces que reclamaron que Colombia debía retirarse del torneo en señal de protesta.

Al regresar a España el presidente del club español trató de persuadirlo para que dejara sus aspiraciones revolucionarias en contra de los dirigente pero Roberto no aceptó, reacción que le costó la salida del club. Acto seguido, fue vendido a un club en China.

Después de fracasar tratando de buscar el apoyo de sus compañeros de escuadra, Roberto tuvo que empacar, dejar una ciudad que le gustaba y viajar a enterrar su carrera en Shanghái. Esta historia continuará...