A Miguel Polo Polo por poco lo agreden en plenaria de la Cámara: en video quedó el momento

Una acalorada discusión se vivió en la sesión plenaria de este miércoles cuando congresistas del Pacto Histórico le reclamaron al representante Miguel Polo Polo por haber ‘estigmatizado’ a las víctimas de los falsos positivos.

En un momento del debate a la plenaria ingresaron las madres de los falsos positivos y en modo de reclamo se dirigieron hacia el puesto de Polo Polo, incluso, una de ellas le manoteó al congresista.

Aquí el video:

El acto que despertó indignación contra Miguel Polo Polo

En un video el representante a la Cámara botó a la basura unas botas de caucho que fueron puestas por madres de falsos positivos en la plaza Rafael Núñez del Congreso para recordar el asesinato de sus familiares presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Este acto despertó mucha molestia por parte de las víctimas. "Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de falsos positivos de Colombia, no solamente de Soacha y Bogotá, queremos decirle, que qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”, dijo una de las madres de Soacha, citada por El Tiempo.

Por su parte, el senador Iván Cepeda aseguró que interpondrá una denuncia penal contra Miguel Polo Polo. “Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria en contra del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados, por la afrenta que, el día de hoy, cometió contra las Madres de Soacha, en el homenaje que hacían en memoria de sus hijos, víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’, en el Congreso de la República”.