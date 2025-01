Abecé del proyecto que busca reducir el salario de los congresistas, según Iván Cepeda

El 15 de enero de 2025, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al lado de otros congresistas, radicó el proyecto de ley que busca reducir un 50 % el salario de los congresistas desde mitad de año del 2026. Noticia que ha creado todo un debate, en especial por parte de otros legisladores que se han mostrado en contra de esto.

Algunos que apoyan el proyecto son Humberto De La Calle Lombana, Mauricio Gómez Amín, Esmeralda Hernández Silva, Robert Daza Guevara, Antonio José Correa y Julio César Estrada, entre otros, pero, según dijo el senador Cepeda, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, las únicas bancadas que no tienen a nadie apoyando el proyecto son de los partidos Centro Democrático y Conservador.

“He sido uno de los congresistas que más he presentado esta iniciativa, llevo mal contadas 10. He hecho derechos de petición, derechos a su momento al presidente Santos, Duque, piándoles decretos mediante los cuales se suprimieran factores salariales. Decir que he estado en contra, sería fatal”, dijo sobre su postura del tema.

¿El Congreso ve con buenos ojos la propuesta?

Cepeda aseguró que “existe cierto nivel de antipatía” por estos salarios, que ponen un escenario “favorable”. Mencionó los comentarios de muchos ciudadanos sobre el trabajo que se hace al interior del Congreso de la República y el dinero que obtienen de eso. Por eso, también miraron la propuesta de reducir los tiempos de descanso en los actos legislativos, que, según él, han avanzado positivamente.

¿Y los ‘micos’ del proyecto?

Existe cierta incertidumbre ente la ciudadanía de tres posible ‘micos’, los cuales le restarían “validez” y “credibilidad” al proyecto presentado por los congresistas este 15 de enero: el primero es la fecha en que entraría en función que será a mitad del año de 2026; deja por fuera los otros salarios altos, sino que podrían subir y se fijarán por el del presidente y, por último, un parágrafo “inconstitucional” que aplicará si el congresista lo declara así.

Ante estas inquietudes, el senador Cepeda aseguró que “no es ningún mico”: “Algunos colegas tienden a utilizar para excusar su voto negativo, el pretexto de que se estaría legislando en causa propia. Eso se resuelve fácilmente y es difiriendo este nuevo régimen salarial para julio de 2026, pero, en segundo lugar, no es un mico ni inconstitucional el parágrafo que hemos introducido. Quien desee hacerlo, es un asunto voluntario, puede acogerse a esto de manera anticipada y hay no hay ninguna inconstitucionalidad (…) Sobre el salario de los otros funcionarios, en el actual articulo 187 las cosas están amarradas. Lo que hace esta reforma es muy sencillo: desatar ese amarre y sencillamente hacer que el régimen de salario de los congresistas tenga un carácter autónomo y, por tanto, se apegue a un monto límite de 20 salario mínimos, que creemos que es proporcional y correcto”, explicó.

¿Y el aumento se hará con el salario mínimo?

Sí. El senador Cepeda dijo que, si se aprueba la medida, el aumento de los congresistas irá acorde al salario mínimo, es decir, si se establece 20 SMLV para cada legislador, su aumento irá a la par que de la ciudadanía.

