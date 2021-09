"Al expresidente Álvaro Uribe le he ofrecido mil veces que nos reunamos.": Juan Manuel Santos

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró en BLU Radio que son reiteradas las veces en las que se ha ofrecido a tener una reunión en con su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe. Lo dijo en medio de una pregunta sobre las recientes peleas entre exmandatarios del país.

Según Santos, siempre ha estado abierto al diálogo con los demás expresidentes, no solo con Uribe, y que eso permitiría, pese a las marcadas diferencias, trabajar por el bien del país.

“En mi Gobierno reuní la Comisión de Relaciones Exteriores en más de 12 ocasiones. Soy un convencido de que hay ciertas cosas en las que todos debemos estar unidos por el bien del país. Cuando el empalme con el presidente Duque le ofrecí mi ayuda, con las primeras manifestaciones, con la pandemia, y con las otras protestas le ofrecí mi ayuda”, dijo Santos.

En ese sentido, agregó: “Al presidente Álvaro Uribe le he ofrecido mil veces que nos reunamos. Con pastrana no tengo problema en reunirme, con Samper me he reunido varias veces, lo mismo que con Gaviria”.

De acuerdo con el Nobel de Paz, “ese espectáculo de peleas con expresidentes a nadie le conviene. He hecho lo posible para que no sea así, pero para bailar se necesitan dos”.

Publicidad

Para Santos, Colombia y el mundo necesitan de una palabra: moderación. “Necesitamos reducir esta polarización que se ha venido acrecentando año tras año. Reconocer que hay diferencias y trabajar para que esas diferencias no afecten al país”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: