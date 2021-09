“Al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe”: Juan Manuel Santos

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos hablaron de las polémicas declaraciones de Andrés Pastrana sobre el acuerdo de paz y el plebiscito.

Pastrana, en la Comisión de la Verdad, dijo que el país quedó divido porque el Gobierno de Santos no respetó el resultado del plebiscito en el que ganó el no.

“Ese comentario es un sofisma. No tiene una base real. Eso también lo dijo el expresidente Uribe, al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe”, dijo Santos.

Además, agregó: “Se perdió el plebiscito y lo primero que hice fue reconocer el resultado. Mucha gente me dijo que no lo hiciera. Tuve presiones para que no reconociera la derrota; pero la Corte Constitucional cuando aprobó el plebiscito, en forma expresa, emitió un fallo en el que decía que si se perdía se debía renegociar el acuerdo”.

Según el expresidente Santos, luego de la victoria del no, él se reunió con lideres opositores como Uribe, Pastrana y Marta Lucía Ramírez para crear “una matriz de 60 puntos, de los que se incluyeron al acuerdo 58”.

“A estas alturas decir que se desconoció la voluntad del pueblo es todo lo contrario, porque después ese paquete renegociado se aprobó en el Congreso por abrumadora mayoría y la Corte Constitucional le dio el visto bueno”, sentenció.

Ingrid Betancourt, por su parte, aseguró: “Andrés pastrana fue el primero que inició un proceso de paz con las Farc. Recuerden que le dio a las Farc un terreno tan grande como Suiza. (…) Pastrana fue el que inició un proceso con las Farc que tuvo elementos debilitantes de la democracia y las instituciones”.

En ese sentido, Betancourt añadió: "No tiene autoridad moral. Está actuando de mala fe y no tiene solidaridad con el país”.

