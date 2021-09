Hice todo lo posible por lograr la paz, no lo logré: Andrés Pastrana ante Comisión de la Verdad

El expresidente Andrés Pastrana realizó ante la Comisión de la Verdad su acto de reconocimiento de verdad, donde se refirió al proceso 8.000, al narcotráfico, el paramilitarismo y el frustrado proceso de paz que intentó llevar a cabo con la extinta guerrilla de las Farc, haciendo énfasis en este último punto, en que durante su gobierno incentivó en las Fuerzas Militares el respeto por los derechos humanos.

Empezando su intervención, Pastrana dijo que el conflicto armado en el país se debe entender en relación con el narcotráfico, en ese sentido, se refirió a la presunta financiación de la campaña del expresidente Ernesto Samper por parte del Cartel de Cali. Afirmando que él sabía que dineros ilegales habían entrado a su campaña.

Pastrana hizo énfasis en que durante su gobierno buscó inculcarle a las Fuerzas Militares el respeto, por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en ese sentido, se refirió a la Operación Berlín, realizada por el Ejército en el año 2000, donde algunos niños reclutados por las Farc habrían fallecido.

Pastrana afirmó que no recordaba esos hechos, pero que si sucedieron las denuncias tuvieron que ser presentadas por el Ejército, precisamente por su respeto por los derechos humanos.

Frente al fallido proceso de paz que intentó concretar con la extinta guerrilla de las Farc, el exmandatario afirmó que fue un proceso apoyado por todos los sectores políticos del país y hasta por la sociedad civil.

Lo apoyaron todos los gremios económicos, sindicatos y la comunidad internacional. Este proceso se hizo de frente a los colombianos Dijo

Uno de los episodios por los que más recuerdan a Pastrana es por “La Silla Vacía”, momento en el que se inauguraban las negociaciones con las Farc y Manuel Marulanda no asistió. Dejando al presidente solo en el lugar.

“Las mismas Farc me dijeron que Marulanda no iba al Caguán por seguridad. Marulanda me dijo que si nos veían abrazados iban a creer que hicimos la paz y ningún guerrillero iba a disparar un solo tiro”, agregó.

Sobre el rompimiento de estos diálogos dijo que él siempre mantuvo su voluntad de paz, pero que las Farc habrían incumplido su palabra. Agregó que quienes le propusieron crear la zona de distensión fueron la ONU, Juan Manuel Santos y Álvaro Leyva . Sobre Leyva agregó que recibió una carta de las Farc, la cual entregó a la Comisión, en la que la guerrilla le confirmaba que Leyva Duran sería designado vocero de las Farc para los diálogos.

Agregó, además, que en su gobierno empezaron a acabarse las Autodefensas Unidas de Colombia ya que los había enfrentado con contundencia.

“Yo creo que lo que hicimos de algo sirvió, muchas cosas empezaron a actuar y a servir para poder acabar con el paramilitarismo”, afitmó.

Aún no logro entender por qué Santos decidió desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso entorno a los acuerdos de paz y hoy vivimos las consecuencias. Esa verdad y responsabilidad debe quedar clara en la historia Dijo Pastrana sobre el proceso de Paz en La Habana

Para terminar, Pastrana le habló a las víctimas: "le digo al país y a las víctimas que hicimos todo para defender los derechos humanos. Somos humanos y pudimos cometer errores y si los cometimos, a las víctimas perdón. Hice todo lo posible por lograr la paz de Colombia; no lo logré, lastimosamente, no lo logré”.

