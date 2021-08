Andrés Pastrana entregará su versión sobre el conflicto en la Comisión de la Verdad

Andrés Pastrana se convierte así en el quinto ex mandatario en entregar su versión ante la Comisión. El expresidente le había escrito una carta pública al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el pasado 30 de junio en la cual manifestaba su intención de comparecer voluntariamente ante la institución.

“Hoy cuando la comisión que usted preside está en la etapa final del informe en el que debe constar toda la verdad, quiero manifestarle la plena disposición a comparecer ante la Comisión de la Verdad para narrar los hechos relacionados sobre el conflicto sobre el cual tuve estrecho conocimiento”. Manifestó en la misiva.

Durante el encuentro Pastrana será escuchado como expresidente, como dirigente político, como diplomático, como periodista, como víctima y como analista del conflicto armado.

Según informó la Comisión, se espera que la versión gire en torno a temas como política de paz durante su gobierno; su relación con los altos mandos militares, la economía y el conflicto, el proceso de paz con las FARC y la zona de distensión de San Vicente del Caguán, el acuerdo humanitario con las FARC para la liberación de más de 300 soldados y policías, el nacimiento del Plan Colombia en 1999 y el proceso con el ELN y los contactos con las AUC.

Pastrana es el quinto ex mandatario que entrega su versión sobre el conflicto luego de que lo hicieran Ernesto Samper, César Gaviria, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Cabe resaltar que aunque Uribe entregó su versión al padre Francisco de Roux no lo hizo en un espacio de la Comisión, argumentando que esta, para él, no era legítima.