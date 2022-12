Alcalde de Pereira, suspendido por Procuraduría, niega haber participado en política

El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, suspendido de sus labores por la Procuraduria por presunta participación en política, aseguró en un video a través de redes sociales que interpondrá los recursos de ley en su defensa.

El mandatario de la capital risaraldense aseguró que no hizo ofrecimiento alguno y que no participó indebidamente en política, tal y como lo señaló el Ministerio Público al tomar la decisión de retirarlo del cargo.

“Yo reconozco mi voz, fue con un amigo cercano, que trabaja conmigo se llama Luis Carlos Rúa (…) Es una conversación privada un compañero de trabajo que, entre otras cosas, fue editada”, declaró Gallo.

“En esa conversación privada le pregunto por quién estaba trabajando en esta campaña política, me respondió y, bueno, con esa misma tranquilidad terminamos la conversación. Nunca hubo ni ofrecimiento de puestos ni de contrato, ni nada, tal y como dicen en la grabación, esto no constituye una indebida participación en política. Yo estoy tranquilo cómo están mis abogados igualmente tranquilos como está la gente que me rodea”, agregó.

Hasta el momento el mandatario no ha sido notificado de su suspensión.

