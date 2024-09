Álvaro Uribe lamentó la muerte de Rodolfo Hernández: "Nunca lo molestamos"

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, compartió un mensaje a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) lamentando la muerte del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien falleció a causa de un cáncer terminal.

En su declaración, Uribe expresó sus condolencias a la familia y amigos de Hernández, recordando su apoyo al fallecido durante su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga.

“Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció”, escribió Uribe, resaltando la relación respetuosa que mantuvieron durante ese periodo.

El expresidente también se refirió a las declaraciones que Hernández hizo en su contra durante la campaña presidencial, aclarando que estas no dejaron ninguna huella en él, ni en vida ni tras la muerte del excandidato: “Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto", afirmó Uribe.

¿De qué murió Rodolfo Hernández?

El ingeniero Hernández, conocido por su agitada y controvertida carrera política como exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, enfrentó en los últimos meses uno de los desafíos más difíciles de su vida, la batalla contra un cáncer terminal de colon.

Cabe recordar que, debido a este cáncer, desde el 4 de agosto, Rodolfo Hernández fue ingresado a la UCI del Hospital Internacional de Colombia, donde permaneció durante varias semanas debido a complicaciones graves.