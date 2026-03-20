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Blu Radio  / Política  / Andrés Forero denuncia que Iván Cepeda usó tarima de evento contratado por Minsalud

Andrés Forero denuncia que Iván Cepeda usó tarima de evento contratado por Minsalud

Por medio de un derecho de petición el representante a la Cámara obtuvo información según la cual el evento costó más de 1.000 millones de pesos.

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