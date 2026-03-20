Andrés Forero denuncia que Iván Cepeda usó tarima de evento contratado por Minsalud

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que el Ministerio de Salud contrató un evento el pasado 26 de febrero en la Plaza de Bolívar cuyo costo asciende a los 1.036.597.429 millones de pesos.

Al otro día el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda hizo un evento en el mismo lugar.

“Pues mientras mueren paciente el Ministerio de Salud se gastó en esa sinvergüencería $1.036 M. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esa plata? ¿Esa es la “revolución ética”?”, dijo Forero.

El representante a la Cámara obtuvo la información por medio de un derecho de petición que le respondieron desde el Ministerio.



Los costos incluyen componentes técnicos, de montaje y la tarima, entre otros.

Blu Radio consultó con el Ministerio de Salud para conocer la posición del Gobierno sobre este tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.