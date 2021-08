Arde la división en Alianza Verde: duro intercambio entre Iván Name y Katherine Miranda

La pelea de la oposición por la segunda vicepresidencia del Senado se convirtió en el 'florero de Llorente' que desató una dura pugna política al interior de la oposición y la Alianza Verde que muchos analistas políticos consideran que está "para alquilar balcón". Este martes, el Consejo Nacional Electoral escuchó a todas las partes para establecer si se respetó o no el estatuto de oposición.

Sobre el tema, habló el senador Iván Name, quien fue elegido en la puesto directivo al que aspiraba Gustavo Bolívar. El congresista lanzó duros dardos contra la representante Katherine Miranda, también de Alianza Verde, que no se quedó callada y le contestó sin pelos en la lengua.

"En las canastas de las manzanas hay de todo tipo. Y este partido hay personas con unos protocolos y principios. En otros, puede que haya de cualquier forma", dijo Name haciendo alusión al dicho popular sobre frutas que se corrompen.

"Yo no he dicho nada distinto a que me ha tocado responder a una aseveraciones que ha hecho Katherine Miranda. En términos duros, pero guardando el respeto", agregó el senador.

Según Name, desde sectores afectos al senador Gustavo Petro hay desconfianza, pero dejó claro que como opositor no ha descalificado al aspirante presidencial.

La congresista Katherine Miranda se pronunció frente a los señalamientos de Iván Name en el mismo espacio de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire. Aseguró que hasta el 20 de julio, el día del 'agarrón, tuvo una excelente relación con el senador Iván Name.

"Acá las cosas no se pueden imponer. Acá no hay el caudillo arrasador que manda", sostuvo Miranda.

“Pueden decir muchas cosas, mentir, no bajarme de manzana podrida o dañada, pero hay unas realidades, una ley que cumplir que es el Estatuto de Oposición, que bastante nos costó”, añadió la parlamentaria.

Escuche el debate en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: