C. Democrático tendrá varios cambios en lista al senado, Uribe encabezará lista

La lista no presenta los nombres de los candidatos definitivos a la corporación, pero refleja la intención de 146 ciudadanos de pertenecer a ella.



BLU Radio conoció que el expresidente Álvaro Uribe y jefe natural de ese partido encabezará la lista, como lo hizo en 2013. La lista será cerrada.



Dentro de la lista de preinscritos están los senadores del Centro Democrático en ejercicio Paola Andrea Holguín, José Obdulio Gaviria, Jaime Alejandro Amín, León Rigoberto Barón, Alfredo Rangel, Fernando Araujo Rumie, Daniel Alberto Cabrales, Everth Bustamante, Ernesto Macías, Carlos Felipe Mejía, Nohora Stella Tovar, Honorio Miguel Henríquez y Faruk Urrutia, quienes buscarían la reelección.



Dentro de los nuevos aspirantes se encuentran el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, la exconcejal Clara Lucía Sandoval, el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, el ex representante a la cámara Miguel Gómez Martínez, el periodista Miguel Matus, los actuales representantes por el Centro Democrático María Fernanda Cabal y Edward Rodríguez y Ciro Alejandro Ramírez.



En el listado no figuran los actuales senadores por su precandidatura presidencial por esa colectividad, María del Rosario Guerra e Iván Duque.



