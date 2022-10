Cámara hunde objeciones de Duque a Ley Estatutaria de la JEP

Al finalizar la discusión de más de 4 horas y de una profunda división del Centro Democrático en evidencia, la Plenaria de Cámara votó en contra de los reparos del presidente, Iván Duque, a este proyecto.

La imagen de los victoriosos, los 5 representantes que presentaron el informe que sugería negar los impedimentos. Uno de ellos, John Jairo Cárdenas, de la U; afirmó: “hoy el Congreso se ratificó en el compromiso por la paz. Les damos las gracias”.

Publicidad

Por su parte, José Daniel López, de Cambio Radical dijo: “lo más importante es que acá se llevan un mensaje algunos sectores radicales, con el Gobierno a bordo, y es que este Congreso no va a dejar pasar ningún intento orientado a hacer trizas, así sea con disimulo, el acuerdo de paz. Hacemos valer el Estado de Derecho, la separación de poderes, le damos un mensaje al Gobierno para que mire hacia adelante, para que supere las agendas del pasado y que para que en vez de aprovecharse de la polarización del país se concentre en unirlo”.

Le puede interesar: Corte Suprema resolverá si Maza Márquez y Santofimio se someten a JEP por caso Galán

David Racero, de la lista de la Decencia, y Carlos Ardila, de Partido Liberal, denunciaron que el presidente del Senado, Ernesto Macías, está implementando una clase de plan tortuga para no discutir el informe en Senado.

Juanita Goebertus, de Alianza Verde, aseguró que triunfó la defensa de lo acordado en La Habana y el respeto a la Corte Constitucional.

Publicidad

“La discusión no debe ser en torno a las divisiones del Centro Democrático, o las peleas de ese partido y el Gobierno. La discusión de hoy es entorno a esta imagen, somos personas de distintos partidos, con distintas visiones, pero nos une una profunda convicción de construcción de paz. No más dejarnos distraer en discusiones que no le cambian la vida a nadie”, dijo Goebertus.

En la otra orilla, en representación del informe que fue derrotado el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, afirmó que le negaron la posibilidad al país “de constituir un gran acuerdo en torno a la paz”.

Publicidad

Vea también: Procuraduría pedirá este martes a la JEP que expulse a alias ‘El Paisa’

“Primó en este caso, creo yo, el interés de unos partidos políticos de hacer unas manifestaciones en razón a que tenemos elecciones en octubre de este año”, manifestó.

Los Partidos Conservador y la U acompañaron en su mayoría el informe a excepción de algunos congresistas.

“Hoy la Cámara le cumple a las víctimas al rechazar contundentemente las objeciones a la JEP, lo que sigue es son otros temas importantes para el país como el Plan Nacional de Desarrollo, no podemos seguir estancado en el tema de la paz a más de dos años de su firma”, indicó Erasmo Zuleta del Partido de la U.



Publicidad

Publicidad

“Primó en este caso, creo yo, el interés de unos partidos políticos de hacer unas manifestaciones en razón a que tenemos elecciones en octubre de este año”, manifestó.



Los Partidos Conservador y la U acompañaron en su mayoría el informe a excepción de algunos congresistas.



“Hoy la Cámara le cumple a las víctimas al rechazar contundentemente las objeciones a la JEP, lo que sigue es son otros temas importantes para el país como el Plan Nacional de Desarrollo, no podemos seguir estancado en el tema de la paz a más de dos años de su firma”, indicó Erasmo Zuleta del Partido de la U.