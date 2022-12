Candidato de coalición Uribe-Pastrana se definiría en consulta interpartidista

A pocas horas de que cierre el plazo fijado por el Consejo Nacional Electoral para que partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos expresen su intención de adelantar algún tipo de consulta el próximo 11 de marzo para definir, por ejemplo, candidato presidencial, se conoció que el Centro Democrático ya envió comunicación a la autoridad electoral expresando su voluntad de adelantar una consulta.



Le puede interesar: ‘Agarrón’ entre Paloma Valencia y Ordóñez por candidato de coalición Uribe-Pastrana.

Sin embargo, esta no es la decisión final, pues hasta el 15 de enero se podrían retractar, por lo cual el uribismo revisará en los próximos días si finalmente ese será el mecanismo para definir el candidato de la coalición del no, promovida por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y en la que se disputarían la titularidad Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.

Publicidad

Aún está pendiente de que otros sectores confirmen si finalmente se irán por este camino, entre ellos, Gustavo Petro, Clara López, Carlos Caicedo y Humberto De la Calle.