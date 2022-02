Carlos Amaya confirma apoyo de Nairo Quintana a su candidatura presidencial

El exgobernador Carlos Amaya y precandidato por la Coalición Centro Esperanza confirmó en Mañanas BLU que el ciclista Nairo Quintana apoyará su campaña presidencial.

“Mi amigo Nairo Quintana, que nunca ha intervenido en política o lo había hecho públicamente, hoy a las 11 haremos rodar un video que vamos a publicar”, manifestó.

Agregó que, contrario lo que sucede con otros candidatos, él busca inspirar y ganar apoyos significativos para su campaña.

De otro lado, Amaya se refirió a discusión sobre maquinarias políticas, que ha protagonizado en las últimas semanas la también precandidata Íngrid Betancourt, y pidió salir a la calle a escuchar a la gente.

“Nosotros la embarrarnos, por no decir otra palabra con todo lo que ha pasado. Deberíamos estar hablando al país y no de mecánica electoral. Creo que hay que pedirles perdón a los colombianos. Hay que pasar la página y comenzar a hablarle al país”, puntualizó.

El exgobernador añadió que las discusiones sobre la mecánica electoral no resuelve nada y explicó que no escribir las candidaturas en bloque no significa que no haya convergencia.

“Aquí no se necesita ser tan creativo para emocionar. Salir a hablarle a la gente y echar pa’ lante, creo que ya es suficiente la discusión”, puntualizó.