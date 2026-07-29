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Blu Radio  / Política  / Cinco proyectos de ley buscan impulsar educación, movilidad y transformación digital

Cinco proyectos de ley buscan impulsar educación, movilidad y transformación digital

Esto busca beneficiar a los ciudadanos tanto en su formación, como en ahorrarles tiempo diariamente.

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Educación
Foto: referencia, Lexica.art
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

El representante a la Cámara por Caldas, Juan Manuel Londoño, presentó cinco proyectos de ley con los que busca impulsar la educación superior, el desarrollo del Eje Cafetero, el campo y la modernización de los servicios del Estado.

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Una de las iniciativas propone crear el programa Matrículas por Impuestos, que permitiría a los contribuyentes destinar parte del impuesto de renta para financiar matrículas y apoyos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. La propuesta busca ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior.

Otro de los proyectos plantea crear una política nacional para sacar adelante el Tren del Café y de Cercanías, una apuesta para fortalecer la movilidad, el transporte de carga y la competitividad de Caldas, Risaralda y Quindío.

El paquete también incluye iniciativas para fortalecer el sector agropecuario, combatir el contrabando de licor y simplificar los trámites con el Estado mediante herramientas digitales e inteligencia artificial, con el objetivo de reducir tiempos y costos para los ciudadanos.

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