Hombre armado con dos cuchillos atacó a tres mujeres en plena calle: una de ellas estaba embarazada

Caminar por la calle durante el día suele transmitir una mayor sensación de seguridad. Sin embargo, ni siquiera las zonas concurridas están exentas de hechos violentos que pueden ocurrir de forma inesperada y poner en riesgo a quienes simplemente transitan por el lugar.

En algunos casos, la rápida reacción de ciudadanos y policías puede ser determinante para evitar consecuencias aún más graves.

Así ocurrió el ataque en una calle de París

Un hombre armado con dos cuchillos de cocina atacó a tres en las inmediaciones de la Porte de Clichy, al noroeste de París, Francia. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el agresor comenzó a acercarse de manera repentina a las personas que caminaban por el sector.



Videos grabados por testigos muestran momentos de tensión, mientras varias personas alertaban a los peatones sobre la presencia del hombre armado. En medio del caos, el atacante hirió con arma blanca a tres mujeres de 19, 24 y 36 años de edad. Posteriormente se confirmó que una de las víctimas estaba embarazada.

De acuerdo con el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aunque dos de las mujeres permanecen en estado crítico, ninguna corre peligro de muerte. Las autoridades indicaron que las lesiones más graves fueron causadas por heridas en la espalda y el abdomen.

La captura del sospechoso fue posible gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio y que inició la persecución al verlo huir. Según el relato de testigos citado por medios franceses, varios peatones también actuaron para impedir su escape, pues un hombre lo golpeó con una maleta, haciéndolo caer al suelo, mientras un trabajador de un restaurante usó una silla para inmovilizarlo hasta la llegada de los agentes.

#Entérate | 🚨 Un hombre armado con dos cuchillos de cocina, apuñaló a tres mujeres en #París.



El agresor fue neutralizado por civiles que caminaban por el lugar y detenido por un policía fuera de servicio. pic.twitter.com/LMRDIXvuzG — Mente Política y Empresarial (@mentepolitica_) July 28, 2026

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Tras controlar la situación, la Policía acordonó la zona y trasladó a las víctimas a centros médicos para recibir atención especializada.

Las autoridades francesas abrieron una investigación por tentativa de homicidio agravado para esclarecer las circunstancias y el móvil del ataque. El ministro Nuñez pidió prudencia frente a las posibles motivaciones del agresor, al señalar que sus declaraciones eran incoherentes.

Los primeros reportes indican que el detenido sería un paciente con antecedentes de enfermedad psiquiátrica, aunque este aspecto forma parte de las investigaciones en curso.

