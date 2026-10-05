Comisión de Ética revisa casos de congresistas del Pacto Histórico Hernán Muriel y Verónica Estrada

La Comisión de Ética tiene bajo la lupa dos episodios ocurridos recientemente durante sesiones plenarias y que involucran el comportamiento de congresistas dentro del recinto.

El primero se remonta al 15 de septiembre, cuando varios representantes del Pacto Histórico llegaron a la plenaria con flotadores, balones y otros elementos alusivos a la playa, en medio de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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En ese contexto, la Comisión de Ética abrió investigación de oficio contra el representante del Pacto Histórico Hernán Muriel, quien ese día llegó al recinto vestido con ropa de playa.

A este caso se suma el de la representante Luz Verónica Estrada Holguín, por el incidente que protagonizó con el representante Daniel Briceño durante la plenaria del pasado 30 de septiembre.



La Mesa Directiva de la Cámara remitió una queja formal a la Comisión de Ética para que determine si la conducta de Estrada constituye una transgresión a sus deberes éticos y disciplinarios.

El episodio ocurrió en medio de una controversia entre congresistas. Estrada se acercó a Briceño y lo sujetó de la chaqueta, produciéndose un contacto físico entre ambos, hecho que quedó registrado en la transmisión de la sesión.

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Posteriormente, la congresista ofreció disculpas a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Frente a lo ocurrido hoy con el representante @Danielbricen, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas. Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, escribió a través de su cuenta de X.