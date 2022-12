Con apoyo de Lizcano, Vargas Lleras inicia campaña presidencial en Manizales

Muy juntos y con un apretón de manos, Germán Vargas Lleras y Mauricio Lizcano confirmaron en Manizales el apoyo por un trabajo juntos en la recolección de firmas que avale la candidatura por la Presidencia de la República.



“Que capacidad de movilización, representación de todos los municipios del departamento, un gran equipo se integra al debate y está pues el doctor Lizcano hasta lo último. Mauricio ha tomado la decisión de no regresar al Congreso y yo estoy muy contento de que se integre a mi equipo”, manifestó el ex vicepresidente.



Vargas Lleras aprovechó para responderle a los opositores, quienes lo critican diciéndoles que no es el único colombiano que sale a validar la aspiración recogiendo firmas por toda parte, por lo mismo, dijo que es el acompañamiento que hoy recibe.



En Caldas se espera la recolección de aproximadamente 18 mil firmas para el propósito de Germán Vargas Lleras.



