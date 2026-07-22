Congresista Julio César Triana denuncia reducción de su esquema de seguridad

El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reducir su esquema de seguridad, decisión que calificó como preocupante debido al riesgo que enfrenta tras el atentado del que fue víctima en el departamento del Huila.

Según el congresista, la determinación implica una disminución de las medidas de protección que le fueron asignadas después del ataque armado ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados dispararon con fusiles y armas cortas contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. En ese hecho, atribuido a disidencias de las Farc, Triana salió ileso junto a su escolta y un asesor.

“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, señaló el congresista por medio de su cuenta de X.

Julio César Triana Foto: AFP - redes

El representante aseguró que la decisión de la UNP resulta contradictoria, teniendo en cuenta que continúa siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales y recordó que su caso fue considerado de alto riesgo tras el atentado.



“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, añadió.

El congresista cuestionó si la medida tendría alguna relación con la réplica hecha por él el pasado 20 de julio en el Congreso.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia del congresista ni ha explicado las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.

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Cambio Radical pide las razones de la reducción del esquema

El partido Cambió Radical calificó como inaceptable la reducción por parte de la UNP en el esquema de seguridad del congresista. Señalaron que a pesar de continuar recibiendo amenazas y luego d e haber sido víctima de este atentado es contradictorio que se desmonten las medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por la época electoral.

“Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana, en el Huila”, aseguró el partido.

Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la @UNPColombia y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) @ProteccionPonal, que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio… https://t.co/2Cke1MQVag — Cambio Radical (@PCambioRadical) July 22, 2026

Asimismo, la coalición calificó al Gobierno Nacional como el principal responsable por la integridad de representante y de su familia.

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“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, concluyó.