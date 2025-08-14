Representante Julio César Triana: “Iban por mí; los delincuentes se lanzaron a atacar mi vehículo”

El atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, ocurrido en la tarde del miércoles en una carretera del occidente del Huila, encendió las alarmas sobre la creciente violencia en la región. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Triana relató los momentos de terror que vivió y responsabilizó al Gobierno y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no atender sus denuncias previas sobre amenazas.

“No se imagina el nivel de angustia que vivíamos. Estos tipos se pararon en la mitad de la vía y empezaron a disparar sin importar que pasaran otros vehículos”, narró el congresista.

El ataque en plena vía

Según Triana, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:50 p.m., quince minutos después de salir del municipio de La Plata. En una curva, un grupo de hombres jóvenes bloqueó parcialmente la carretera y, sin mediar palabra, abrió fuego contra la camioneta blindada en la que viajaba.

El vehículo recibió entre ocho y diez impactos, la mayoría dirigidos al puesto del copiloto, donde él se encontraba. La llanta delantera terminó incendiándose mientras la comitiva intentaba huir.

“Logramos llegar en rines a la población más cercana. La llanta se prendió en fuego, pero lo importante es que estamos vivos”, afirmó.Triana rechazó las versiones que apuntaban a un intento de robo:

El tráfico estaba fluyendo normalmente. No había fila de vehículos, no había carros detenidos. Iban directamente por mí

Así quedó la camioneta en la que se desplazaba el representante Julio César Triana

Disidencias de las FARC, señaladas como responsables

El representante señaló a las disidencias del bloque comandado por alias' Iván Mordisco' como los responsables del atentado y advirtió que la zona está bajo su control.

“Estos municipios están tomados por las disidencias. No solo extorsionan y amedrentan, también prohíben a la comunidad recibir la visita del congresista Julio César Triana”, denunció. El congresista recordó que desde el año pasado ha interpuesto tres denuncias formales ante la Fiscalía, en las que advertía que había sido declarado objetivo militar y que había información puntual sobre reuniones de grupos armados con líderes comunitarios.

Críticas a la UNP y falta de protección

Triana cuestionó duramente a la Unidad Nacional de Protección, cuyo director aseguró desconocer su carpeta de seguridad.

“Invito al director de la UNP a leerla. Allí están mis denuncias, firmadas y entregadas desde hace meses”, dijo. Actualmente, el congresista cuenta con un esquema tipo 1 —un escolta de la UNP— y tres policías asignados en la región. Sin embargo, asegura que hay tres solicitudes de la Policía del Huila para ampliar el esquema y proteger también a su familia.

Riesgos para la democracia en el Huila

Para Triana, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que pone en riesgo el proceso electoral.

“Aquí lo que hay es una limitación en el ejercicio democrático. No tenemos garantías para movernos, y sin movilidad no se puede hacer política. Nos quieren matar en territorio”, advirtió.El representante recordó que la semana pasada denunció el incremento del reclutamiento forzado en el Huila, que habría crecido un 300 % en comparación con el año anterior, superando ampliamente el promedio nacional.

Mensaje político y advertencia nacional

Consultado sobre si el atentado podría tener un mensaje político, Triana respondió que el episodio es una señal para todo el país.

“Están poniendo en riesgo la democracia. Estos grupos criminales no tienen ideología ni límites. El mensaje debe ser garantizarnos el derecho a elegir y ser elegidos, porque como están las cosas, ese derecho no está garantizado”, sentenció.La denuncia pública del representante Triana coincide con pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, quienes confirmaron la presencia de combates en la zona con las disidencias.

Contexto: un Huila bajo asedio

En los últimos meses, el occidente del Huila ha registrado un aumento en homicidios, extorsiones y acciones armadas atribuidas a las disidencias de las FARC. Las autoridades han reconocido que estas estructuras han retomado control territorial, imponiendo restricciones de movilidad y normas comunitarias.

Especialistas en seguridad advierten que el escenario electoral en la región está amenazado por la presencia armada y la falta de respuesta efectiva del Estado. El caso del representante Triana se suma a otros incidentes que evidencian la vulnerabilidad de los líderes políticos en zonas de conflicto.