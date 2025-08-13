Gobierno responsabiliza a disidencias de ‘Iván Mordisco’ de atentado contra representante Triana

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ el atentado del que fue víctima el representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana, en zona rural del Huila.

Sánchez informó que Triana fue evacuado desde el municipio de Paicol hasta Neiva en un helicóptero del Ejército Nacional, escoltado por una aeronave de la Fuerza Aérea. “El Congresista Julio César Triana ya fue evacuado de Paicol hacia Neiva, en un helicóptero de nuestro Ejército y acompañado por un helicóptero de nuestra Fuerza Aeroespacial. El comandante de la Novena Brigada está con él y su esquema de seguridad”, señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que, tras el ataque, los responsables huyeron al enfrentarse con tropas del Ejército. “Los integrantes del cartel de las disidencias del narco Mordisco que hicieron el atentado, huyeron cuando entraron en combate con tropas del Ejército. Por inteligencia se conoce que la estructura criminal tendría heridos. Mantenemos la ofensiva para desmantelar todas las amenazas, especialmente aquellas que atacan a la democracia”, afirmó.

El Congresista Julio César Triana

ya fue evacuado de Paicol hacia Neiva, en un helicóptero de nuestro @COL_EJERCITO y acompañado por un helicóptero de nuestra @FuerzaAereaCol. El comandante de la Novena Brigada, está con el y su esquema de seguridad.



Los integrantes del cartel… https://t.co/gg7jg4rdjV pic.twitter.com/Ig0KTBH55O — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 14, 2025

El atentado a representante Triana

El hecho ocurrió cuando el congresista salía con su equipo de trabajo de La Plata, Huila. Según relató Triana en sus redes sociales, su vehículo fue atacado con pistolas y fusiles, causando daños en tres vidrios de la camioneta. “A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, indicó en un video.

Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra Video X @TrianaCongreso

El parlamentario denunció además que, en el momento del ataque, no había presencia de fuerza pública en la vía. Ante la situación, solicitó apoyo inmediato de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para prevenir una tragedia.

Las autoridades continúan las operaciones en la zona para ubicar a los responsables.