Se conoce cuántos disparos recibió camioneta del representante Julio César Triana

El representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, entregó más detalles sobre el atentado armado del que fue víctima mientras regresaba a Neiva tras cumplir agenda con comunidades en el municipio de La Plata.

Según contó, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 de la tardeen la vía hacia Paicol, cuando varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se movilizaba el congresista.



¿Cuántos impactos recibió la camioneta?

De acuerdo con el representante de Cambio Radical, el vehículo en el que se movilizaba recibió ocho impactos de bala de pistolas 9 milímetros y fusiles.

Lo anterior, ante la negativa de detenerse ante los hombres armados en la carretera. En la camioneta también se encontraban tres miembros de la Policía Nacional, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Afortunadamente, todos resultaron ilesos.

Así quedó la camioneta tras los ocho disparos:

Vale recordar que el congresista había denunciado previamente amenazas en su contra. En un comunicado detalló que el 25 de mayo de 2024 recibió llamadas y mensajes anónimos que lo calificaban como “enemigo de la paz” por su respaldo a la fuerza pública. El 2 de octubre del mismo año reportó amenazas directas contra su vida y la de su familia por WhatsApp y el 12 de agosto de 2025 las disidencias de las Farc del frente 'Rodrigo Cadete' lo declararon “objetivo militar” junto a otros dos congresistas del Huila.

Pese a estas advertencias, según afirmó Triana, la UNP negó el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad, desatendiendo las recomendaciones de la Policía Nacional.

Frente al reciente atentado del que fuimos víctimas mi equipo de trabajo y yo, me permito informar a la opinión pública: pic.twitter.com/9rD2VtvycL — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 14, 2025

Publicidad

Tras el atentado, el representante agradeció el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, e hizo un llamado al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de todos los líderes y congresistas en el país.

Este grave atentado ocurre el mismo día en el que el país despidió a Miguel Uribe Turbay luego de ser víctima de un atentado en Bogotá el 7 de junio.