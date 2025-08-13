Publicidad

Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra; dispararon a camioneta

El representante pide apoyo y protección por parte de la Policía Nacional y la UNP.

Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra
Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra
Video X @TrianaCongreso
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 06:36 p. m.

El representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana denunció por medio de su cuenta de X que su vehículo fue impactado mientras salía con su equipo de La Plata, Huila.

"En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos", señaló el representante Triana en el video publicado.

¿Ya tenía amenazas?

Vale recordar que el representante también había hecho público denuncias de amenazas por parte de las disidencias de las Farc por su postura sobre la paz total y el reclutamiento de menores en el departamento del Huila.

En desarrollo...

