Representante Julio César Triana denuncia atentado en su contra; dispararon a camioneta

El representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana denunció por medio de su cuenta de X que su vehículo fue impactado mientras salía con su equipo de La Plata, Huila.

"En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos", señaló el representante Triana en el video publicado.

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/YcRwB6wWuH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

¿Ya tenía amenazas?

Vale recordar que el representante también había hecho público denuncias de amenazas por parte de las disidencias de las Farc por su postura sobre la paz total y el reclutamiento de menores en el departamento del Huila.

En desarrollo...