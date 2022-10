Consejo de Estado mantiene investidura de Gustavo Petro

Este martes se conoció la decisión del Consejo de Estado de mantener en firme la investidura del senador Gustavo Petro.

La tesis que presentó en su momento el demandante es que el congresista estaba inhabilitado para asumir su curul para el período 2018-2022 por la condena fiscal que había emitido la Contraloría Distrital por caso de detrimento patrimonial.

El Consejo de Estado señaló que mediante auto del 11 de marzo de 2019, el consejero ponente, Roberto Augusto Serrato Valdés, “inadmitió la solicitud de pérdida de investidura presentada por Carlos Alfaro Fonseca contra Gustavo Francisco Petro Urrego en cuanto (i) no se acreditó que el demandado ostentara la calidad de congresista en el período determinado; no se invocó la causal de pérdida de investidura y su debida explicación; y no allegó copia de la demanda y sus anexos para notificaciones”.

