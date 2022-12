Consulta para definir candidato liberal será el 19 de noviembre, sin Viviane Morales

El exministro Juan Fernando Cristo ha mostrado una amigable relación con Humberto de la Calle las últimas semanas y se dice que entre ambos estará la elección del próximo candidato liberal a la presidencia.



"Yo estoy dispuesto a apoyar la fecha del 19 de noviembre por la unidad liberal, para que haya mayor consenso", dijo Cristo.



Precisamente este martes se reunieron nuevamente los precandidatos en la casa de Horacio Serpa, donde acordaron adelantar la fecha de la consulta popular abierta. La senadora Viviane Morales no se presentó y aseguró que le han intentado imponer reglas de manera tramposa pasa excluirla y que no seguirá jugando ese juego.



"Yo no voy a ir al Congreso del Partido Liberal, yo no me voy a prestar para seguir en esta farsa de la exclusión de Viviane Morales a través de requisitos que no me pueden imponer si no de una manera tramposa para excluirme de la consulta a la candidatura del Partido Liberal", dijo Morales.



Sobre su salida de la colectividad, la senadora dijo que esta semana decidirá cuál es el siguiente paso, pero según ya ha confirmado a otros medios, su ejercicio en el liberalismo terminó después de este último episodio. "Esa será la decisión de esta semana, cada día trae su propio afán".



De otro lado, Juan Manuel Galán no estuvo de acuerdo con la nueva fecha de la consulta abierta en noviembre. El senador defendía a capa y espada que la elección del candidato único se diera en marzo de 2018, entre otras cosas, para garantizar una mayor participación.





