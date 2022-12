Dar subsidios a los ricos no es delito: Paloma Valencia sobre Agro Ingreso Seguro

En una reciente entrevista con ‘Juanpis González’, personaje del humorista Alejandro Riaño, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia habló sobre el caso de Andrés Felipe Arias y Agro Ingreso Seguro, y expresó su opinión sobre lo que considera “no es un delito”.

“Creo que Andrés Felipe Arias es una persona inocente de los delitos que se le imputaron. No se robó un solo peso”, dijo la senadora sin mencionar que la condena en 2014 de la Corte Suprema de Justicia contra Arias no es por robo, sino porque entre los años 2007 y 2009, como ministro de Agricultura, incurrió en celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, es decir entregar subsidios agrícolas a familias prestantes de la Costa Caribe que tenían que ser destinadas a campesinos.

“Una cosa es que usted decida que es delito darle un subsidio a una empresa grande y eso no es un delito, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Usted puede decir que esa política pública no le gusta, que le parece inequitativa, pero eso no es un delito”, agregó Valencia.

Sin embargo, la congresista terminó refiriéndose a los delitos de Arias, reconociendo que “más del 80% de los beneficiarios (del programa AIS) fueron pequeños productores agropecuarios, solamente como el 3% fueron grandes”.

“El otro (delito) es la celebración indebida de contratos porque hizo un contrato con el IICA, organización de la OEA para ejecutar los recursos, contrato que ha tenido el Ministerio (de Agricultura) antes y después de Andrés Felipe Arias, y que nunca jamás le ha dado cárcel a ningún ministro”.

Añadió la senadora que, en su opinión, el caso es “un juicio eminentemente político” y criticó a Riaño por considerar, al igual que la Corte Suprema, “que el delito de Andrés Felipe Arias es haberle dado un subsidio a quienes tenían plata; eso no es delito en ninguna parte, lo que es delito es robarse la plata (…) A uno le puede gustar o no gustar, pero no puede convertir una conducta que no le gusta en delito”.

