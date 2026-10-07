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Blu Radio  / Política  / De La Espriella ordenó reversar contratación de exmagistrado Altus Baquero en MinInterior

De La Espriella ordenó reversar contratación de exmagistrado Altus Baquero en MinInterior

La contratación de Altus Baquero en el Ministerio del Interior se había conocido en la mañana de este miércoles.

Presidente Abelardo De La Espriella y Altus Baquero.
Presidente Abelardo De La Espriella y Altus Baquero. Foto Presidencia y cuenta de Instagram de Altus Baquero.
Por: Mateo Piñeros
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Actualizado: 7 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó en la tarde de este miércoles reversar la contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, como asesor en el Ministerio del Interior. Desde Presidencia aclaran que el mandatario no había autorizado dicha contratación.

Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior.
Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior. Foto tomada de la cuenta de Instagram de Altus Baquero.

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Justo en la mañana de este miércoles se había conocido que Baquero había sido contratado como asesor de la cartera y que tenía que ayudar a analizar las decisiones que tome el Ministerio, revisar si tienen respaldo legal y advertir sobre los posibles riesgos jurídicos que puedan generar. También iba a elaborar conceptos jurídicos, revisar normas y decisiones de los jueces y participar en reuniones en las que se discutan asuntos estratégicos para el Ministerio.

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El contrato tenía un valor de 60 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de este año y correspondía a una prestación de servicios profesionales. La contratación se había hecho de manera directa, una modalidad prevista para este tipo de servicios especializados.

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