En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / De La Espriella propone a Cali para su posesión como presidente y anunció cierre de 14 embajadas

De La Espriella propone a Cali para su posesión como presidente y anunció cierre de 14 embajadas

El presidente entrante también anunció que Barranquilla y Medellín serán sedes alternas de la Presidencia. Cuando esté en Bogotá despachará desde el Palacio de San Carlos y no en Casa de Nariño. Designará un gerente para Bogotá.

presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.jpg
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella despejó la duda y anunció que se posesionará en Cali, por lo que pidió a sus aliados en la Cámara de Representantes radicar una proposición que de ser aprobada le permitirá al Congreso de la República sesionar desde el Valle del Cauca, para juramentarse como presidente. No hay claridad sobre el lugar específico.

“El aeropuerto de Popayán ha permanecido cerrado más de una tercera parte en los últimos 20 días, por la actividad volcánica y la fuerza de la naturaleza”, dijo De La Espriella, en relación al volcán Puracé que habitualmente ha afectado el tráfico aéreo en la zona.

Le puede interesar:

Abelardo De La Espriella
Nación

Barranquilla, Cali y Medellín serán sedes alternas de la Presidencia, anuncia De La Espriella

Minutos después del anuncio, la representante a la Cámara, Carol Borda del partido Salvación Nacional, dio a conocer el texto a través del cual se solicitará aprobar “el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso de la República”, para que sesione en pleno en la ciudad de Cali, el 7 de agosto.

De La Espriella insistió en que su promesa es gobernar desde las regiones. Aunque su juramentación no será en Popayán, lo hará en el vecino departamento del Valle del Cauca, sobre el cual dijo que será reforzar la seguridad en el suroccidente del país con el fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña, ubicado en Jamundí.

Gerente para Bogotá

También designará un gerente especial para Bogotá que se encargará de terminar obras o proyectos que están pendientes. Ese nombramiento obedece a que asegura que la capital del país seguirá teniendo la importancia, a pesar que despachará desde Barranquilla, específicamente en el Batallón Paraíso de la Segunda Brigada y el Palacio de la Aduana. Otra sede alterna de la Presidencia será en Medellín, aunque no especificó dónde estará ubicada.

Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá, seguridad en primera instancia, que es lo que más me preocupa, transporte masivo y todos esos dolores de nuestra amada capital”, manifestó De La Espriella.

Publicidad

Cuando esté en Bogotá su oficina estará en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y no en el Palacio de Nariño, que ahora será un museo público.

Cierre de embajadas

El presidente electo suspenderá la apertura de la embajada en Palestina, abrirá la embajada en Jerusalén y en Nigeria, para la presencia diplomática en África.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP

Publicidad

Además de 15 consulados que cerrará, también se eliminarán las embajadas en Cuba, Haití, Nicaragua, República Checa, Hungría, Malasia, Rumania, Sudáfrica, Senegal, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Etiopía y Ghana. No mantendrá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

Pero todo no queda ahí. Durante los primeros 100 días de gobierno realizará una auditoría técnica de otras representaciones diplomáticas para revisar los criterios de eficiencia.

“Hay embajadas que se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y la de la UNESCO hay que unificar la misión, al igual que en Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola”, precisó.

Aclaró que el cierre de las embajadas no significa romper relaciones diplomáticas con los países o los organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua.

“En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Con el resto de países y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrente, como se les llama, desde otras embajadas de la región”, explicó.

Otros anuncios

El presidente electo también anunció que el reconocido empresario Arturo Calle liderará de manera ad honorem un comité de sabios, el cual consultará permanentemente.

Publicidad

También se creará el programa ‘Ruta milagro’ que apoyará a emprendedores de diferentes sectores en todas las regiones del país.

Lea también:

Abelardo De La Espriella
Política

De La Espriella pide proteger a Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción en el gobierno Petro

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo De La Espriella

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad