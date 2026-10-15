"De La Espriella, si no es tigre, no es burro": exembajador de EE. UU. por tensión con demócrata

John D. Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá y exdiplomático en Bogotá, analizó las tensiones políticas entre Colombia y Estados Unidos tras el pronunciamiento del congresista demócrata Gregory Meeks, quien cuestionó el respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella a la republicana María Elvira Salazar. Según Feeley, el mandatario colombiano debe mantener el diálogo con ambos partidos para preservar la relación bilateral.

Durante una entrevista en Recap Blu, el exdiplomático consideró que la respuesta de Meeks fue una advertencia sobre los límites de la intervención de un jefe de Estado extranjero en la política estadounidense. A su juicio, el presidente colombiano debe reconocer que el equilibrio de poder en Washington puede cambiar.

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Feeley consideró que Abelardo de la Espriella buscó quedar bien con ambos sectores políticos de Estados Unidos al matizar sus declaraciones tras las críticas de Gregory Meeks. Sin embargo, señaló que el mandatario terminó debilitando la imagen de firmeza que proyectaba. “De La Espriella, si no es tigre, no es burro”, afirmó el exembajador, al explicar que el presidente colombiano reconoció que el equilibrio político en Washington puede cambiar y que necesita mantener el respaldo de demócratas y republicanos.

“Con Trump es blanco o negro. Con Trump es estás conmigo o eres mi enemigo. Y Abelardo no tiene el lujo, francamente, de portarse así”, afirmó Feeley al referirse a las dificultades de mantener buenas relaciones con los dos sectores políticos.



Elecciones de medio término podrían cambiar el panorama

Feeley señaló que las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos podrían modificar la distribución del poder en el Congreso. Explicó que el descontento ciudadano por el precio de la gasolina y el costo de los alimentos representa un desafío para los republicanos.

“La tendencia histórica es que el partido que controla la Casa Blanca pierde un poco de terreno en las elecciones de medio tiempo y pierde más terreno si el presidente no es popular”, sostuvo.

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El exembajador indicó que una eventual mayoría demócrata en ambas cámaras limitaría la agenda legislativa de Donald Trump, aunque aclaró que el mandatario todavía podría emitir decretos ejecutivos.

Colombia tendría que reforzar su trabajo diplomático

Ante ese escenario, Feeley consideró necesario que los diplomáticos colombianos y otros sectores con vínculos en Estados Unidos fortalezcan sus esfuerzos para defender la relación entre ambos países.

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“Colombia es un aliado, que Colombia es un país amigo, que Colombia ha sido un buen socio en el conflicto, durante el conflicto interno y en la paz”, manifestó.

También advirtió que las discusiones sobre el presupuesto estadounidense para Colombia continúan y que la decisión no se tomaría antes de finalizar el año, por lo que el Gobierno tendría tiempo para dialogar con demócratas y republicanos.

Entrenamientos militares y presencia estadounidense

Sobre la posibilidad de que tropas estadounidenses participen en actividades militares en Colombia, Feeley señaló que cualquier actuación debe respetar la legislación nacional y contar con la aprobación correspondiente del Congreso colombiano.

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El exdiplomático diferenció los entrenamientos conjuntos de las operaciones militares contra objetivos enemigos y expresó su rechazo personal a estas últimas: “Eso nunca se ha hecho en la época moderna en Latinoamérica, en ningún país, y espero yo personalmente que no pase en el futuro”.

Escuche la entrevista completa acá: