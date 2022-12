¿Derechos de personería jurídica a Colombia Humana en la Reforma Política?

Ante negativa del CNE, Gustavo Petro firmó y votó una proposición que podría otorgarle derechos derivados de la personería jurídica al movimiento con el que aspiró a la Presidencia.

La pelea del senador Gustavo Petro con el Consejo Nacional Electoral para que le entregue personería jurídica al movimiento Colombia Humana,

que le sirvió como plataforma para aspirar a la Presidencia de la República este año, tiene un nuevo capítulo.

En el marco de la discusión de la Reforma Política, aprobada en primero de ocho debates esta semana, un grupo de senadores presentó una proposición que buscaba modificar el artículo 103 de la Constitución y, aunque no prosperó, beneficiaría directamente a la Colombia Humana y será retomada en segundo debate, en la Plenaria del Senado.

Lo que llama la atención es un parágrafo transitorio que abriría la puerta a conceder derechos derivados de la personería jurídica a los grupos significativos de ciudadanos que hayan obtenido más del 3% de los votos válidos en las elecciones presidenciales de 2018, tema que beneficiaría directamente al congresista de la oposición.

Petro viene dando una batalla para que le otorguen garantías que le permitan, por ejemplo, declararse oficialmente en oposición al Gobierno, dentro del Estatuto que obliga a que aquellos que busquen acogerse a esos beneficios tengan personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral le ha negado esa solicitud, argumentando que la ley no contempla ese derecho a quienes hayan participado en una elección presidencial, sino únicamente para comicios legislativos.

La Procuraduría General de la Nación y otras instancias han hecho insistentes llamados al nuevo CNE para que conceda la personería jurídica a ese grupo significativo que le permitió a Petro ocupar un segundo lugar con más de ocho millones de votos en las pasadas presidenciales y llegar al Congreso con una curul en el Senado y otra en la Cámara de Representes para su fórmula vicepresidencial, pero con limitadas garantías.

Ahora, con los cambios propuestos al sistema político y electoral colombiano, se abre una nueva oportunidad para que Petro consiga los derechos que ha reclamado. Hay voces que señalan que el senador estaría legislando a causa propia, tema que, si bien puede ser cierto, no sería un impedimento para que el congresista participe de la discusión y aprobación de ese artículo.

Detrás de este asunto hay toda una historia de negociaciones que se habrían dado para lograr que Petro respaldara la propuesta de eliminación del Consejo Nacional Electoral, creando un Tribunal cuyos magistrados serían elegidos ya no por el Congreso sino por el Consejo de Estado.

El cambio de autoridad electoral ha sido un punto de honor para Petro que considera que, de no reformarse, la iniciativa que se está tramitando sería más bien cosmética, por lo cual, aunque no estaba del todo conforme con la proposición, la habría respaldado a cambio de que se mantuviera el mencionado parágrafo que, si bien no se aprobó, puede revivirse en segundo debate y sería un importante salvavidas.