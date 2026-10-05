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Blu Radio  / Política  / Derogadas resoluciones de Petro que declaraban Áreas de Protección para Producción de Alimentos

Derogadas resoluciones de Petro que declaraban Áreas de Protección para Producción de Alimentos

La medida deja sin efecto seis resoluciones que creaban las APPA en cinco municipios de Cundinamarca y busca reforzar la autonomía de los municipios sobre el uso del suelo.

Cultivo de papa
Cultivo de papa
Foto: ImageFx
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, derogó seis resoluciones mediante las cuales se habían declarado 15.839 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), en cinco municipios de Cundinamarca, por la cartera agrícola durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La decisión cobija a Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la provincia de Sabana Centro, y fue anunciada durante un acto realizado en la Gobernación de Cundinamarca.

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En el evento estuvieron, entre otros, el alcalde de Nemocón, Cristian Camilo Carrillo, y el secretario de Agrocampesinado de Cundinamarca, Marcos Alberto Barreto.

Las normas derogadas son la Resolución 507 de 2023; las 000266 y 000393 de 2025, y las 000116, 000153 y 000218 de 2026.

El ministro Dangond sostuvo que la decisión busca recuperar el margen de acción de las autoridades locales frente al ordenamiento de sus territorios.

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“A través de esta resolución, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella deja en libertad las áreas que se están bloqueando mediante actos administrativos que limitan el poder y las funciones de los alcaldes en sus territorios”, afirmó.

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El funcionario agregó que las decisiones sobre qué producir y cómo hacerlo no deben definirse desde Bogotá, y señaló que para eso están los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.

Esta medida se suma a la derogatoria adoptada el viernes pasado para ocho municipios del sur de La Guajira.

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Con estas decisiones, el Ministerio de Agricultura plantea que el uso del suelo y la producción agropecuaria deben articularse con los planes de ordenamiento territorial y con las decisiones de las autoridades de cada municipio.

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