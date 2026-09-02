Comienza la derogatoria de las Appa: Una de las banderas de la reforma agraria de Petro

El gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña: Acabar con las Áreas Exclusivas para la Producción de Alimentos que estaban limitando 'injustificadamente' el uso productivo del suelo en el país y arrancó en la sabana de Bogotá.

El Ministerio de Agricultura tiene lista la derogatoria 5 resoluciones que estaban afectando más de 15 mil hectáreas de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Como funciona el instrumento en las áreas declaradas como protegidas solamente se pueden hacer una lista de actividades agropecuarias reconocidas por el gobierno nacional y todo lo demás queda prohibido. Esto impedía por ejemplo el desarrollo de hoteles, viviendas, vías, minería, industria e incluso actividades de transformación agropecuaria.

La justificación para esta decisión es que no se tomó una decisión técnicamente justificada y que los análisis tienen fallas. Por ejemplo, una misma actividad era considerada permitida en un municipio, pero se restringía en otro. Tampoco existía una coherencia entre las distintas áreas e incluso se usó información preliminar sobre la frontera agrícola y no definitiva sobre las actividades agropecuarias.

Este puede ser apenas el inicio de un proceso de más largo plazo porque hay áreas de este tipo en distintas regiones del país que continuarán vigentes, por ahora.



Las APPAS fueron utilizadas de forma intensiva por el gobierno anterior como parte de la puesta en marcha de su plan de reforma agraria y la propia administración de Gustavo Petro resaltaba la declaratoria de 197 mil hectáreas como APPAS en todo el país incluyendo a departamentos como Antioquia y La Guajira.

El argumento del petrismo era que el instrumento permitiría proteger suelos de alta calidad cerca de los centros urbanos y así garantizaría la seguridad alimentaria de sus habitantes. La medida causó choques con diversos sectores económicos.