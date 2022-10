Desde la bancada de Gobierno piden a Duque sancionar ley estatutaria de la JEP

El presidente Iván Duque aún no define si sancionará o no le Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, situación que tiene enfrentados a varios sectores políticos. En medio de la expectativa, el senador conservador Juan Diego Gómez hizo un llamado al jefe de Estado a que cumpla con ese mandato y no objete la norma.

Gómez no solo pertenece a la bancada de Gobierno, sino que además es uno de los parlamentarios que ha liderado la defensa a la gestión de Duque, acompañándolo desde el inicio de la campaña presidencial. Por esa razón, llama la atención que se sume a las voces de quienes piden no objetar la ley.

Publicidad

“Como ya tenemos unas reglas claras de los que ya se acogieron al proceso de paz, estas no se pueden modificar, porque no tiene impacto en los que ya se acogieron con esas reglas, la norma regiría a futuro, porque no puede tener retroactividad. Consideramos que el presidente debe sancionar la ley estatutaria de la JEP”, precisó el senador.

Sin embargo, el parlamentario coincidió en qué hay temas que preocupan y deben ser revisados, pero en el trámite de una reforma en el Congreso que él mismo lideraría.

“Esencialmente es eliminar la conexidad de los delitos sexuales con los delitos políticos, evitando que las violaciones o el abuso sexual y toda esta clase de delitos, incluso contra menores, sean conexos al conflicto. De esa manera buscamos mandar un mensaje claro de no impunidad ante futuros hechos que ocurran”, precisó.

Le puede interesar: Si JEP no tiene marco legal definido, la CPI evaluará implicaciones: James Stewart

Publicidad

A juicio del senador, se debe cumplir con lo pactado en la negociación con las Farc, lo cual además “sería un mensaje a la comunidad internacional y a la justicia colombiana”.