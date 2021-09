Detrás de ataques de Uribe hay una estrategia política hacia las elecciones de 2022: Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe han protagonizado en las últimas horas un duro cruce de trinos, en los que se han hecho diferentes acusaciones y hasta han puesto a la familia de por medio.

En diálogo con Mañanas BLU, Quintero calificó las publicaciones de Uribe en su contra como una estrategia política de cara a las elecciones de 2022. Señaló que el expresidente busca enviar el mensaje de que los alcaldes están gobernando mal para que luego las personas voten por su candidato.

“Desde el principio trataron de crear ruidos alrededor de mi familia. Yo nunca me he metido con la familia de Uribe y no lo voy a hacer. (…) Hay una estrategia muy clara de tratar de mandar un mensaje de que los alcaldes están gobernando mal para que luego la gente vote por ellos”, dijo Quintero.

Asimismo, el alcalde Quintero calificó de baja la forma como Uribe está arremetiendo contra él.

En ese sentido, agregó: "Me parece bajísimo. Conmigo que hagan y digan lo que quieran, pero que se metan con la familia es bajísimo”. (…) El expresidente Uribe está estresado porque no le fue muy bien con sus trinos y estrategia de ataques. Está creando una cortina de humo".

Publicidad

El mandatario también le respondió a Uribe sobre los señalamientos que hizo sobre su esposa. “Diana es una mujer con un gran liderazgo, pero es un liderazgo positivo y no contractual. Ella no se mete en absolutamente nada que tenga que ver con temas contractuales. Esta puede ser la alcaldía más vigilada y perseguida en la historia de Medellín”, afirmó.

Ante las acusaciones de Uribe, Quintero lo retó a llevar las pruebas ante las autoridades: "Yo no tengo lotes, mi hermano no tiene lotes, nadie tiene lotes. Dicen un montón de cosas absurdas. Si Uribe tiene algo, que lo presente a las autoridades".

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: