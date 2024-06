Dura respuesta de Sergio Fajardo a Petro por foto con Rodolfo Hernández

Un juez condenó este jueves a 64 meses de prisión al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien perdió las elecciones de 2022 frente a Gustavo Petro, por corrupción en la adjudicación de contratos durante su periodo como alcalde de Bucaramanga.

En su decisión, el juez indicó que Hernández, de 79 años, fue hallado culpable como autor directo del "delito de interés indebido en la celebración de contratos". Como resultado, también fue inhabilitado para ejercer "derechos y funciones públicas" durante 80 meses.

Una vez conocida la sentencia, el presidenteGustavo Petro no tardó en expresar su opinión sobre el destino de su antiguo contrincante político: "Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes, por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio".

El mensaje iba acompañado de una foto en la que aparece Hernández acompañado del también excandidato Sergio Fajardo y del exsenador Jorge Enrique Robledo, en un esfuerzo por relacionar a estos últimos con el candidato

Declaración de Sergio Fajardo

La polémica se intensificó con la reacción de Sergio Fajardo, quien arremetió contra Petro por sus comentarios y la interpretación de una fotografía en la que se ve a Fajardo junto a Hernández.

"¡El presidente Petro miente! Es una táctica habitual: repetir y repetir para confundir y polarizar. Voté en BLANCO en 2018 y en 2022, por escrito y con argumentos. Y no me arrepiento, la realidad se ha encargado de darme la razón ante el mal gobierno que hoy encabeza y que ha desvirtuado el añorado cambio. Eso es lo que debería generarle pesar, presidente: su falta de ejecución y resultados", escribió.

Fajardo criticó abiertamente al presidente, acusándolo de desvirtuar el cambio prometido y de utilizar tácticas de confusión y polarización.

Por su parte, Rodolfo Hernández también expresó su descontento con la situación actual, y en respuesta a la polémica foto comentó: "Llegó el CAMBIO, pero de ladrones".

Detalles de la sentencia contra Rodolfo Hernández

Según el juez, Hernández benefició a terceros en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de los residuos sólidos cuando fue alcalde de Bucaramanga, entre 2016 y 2019. Este fallo ha generado un gran revuelo en el ámbito político del país, especialmente considerando que Hernández ha decidido apelar la decisión del juzgado de primera instancia, alegando que se le quiere usar como "chivo expiatorio".

"A los detractores les conviene mostrarme como corrupto, para igualarme a la ratonera que ha gobernado y gobierna a Colombia, a ellos nunca les pasa nada. Nunca me robé un peso, nunca tuve interés indebido, acudiré a todas las instancias judiciales para demostrar mi inocencia", manifestó Hernández en un hilo de mensajes en su cuenta de X (anteriormente Twitter).