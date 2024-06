Gustavo Petro reacciona a condena de Rodolfo Hernández: "Siento pesar"

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de la red social X respecto a la reciente condena de Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, a cinco años y cuatro meses de casa por cárcel por su implicación en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

En su mensaje, el mandatario expresó su pesar por el destino de Hernández, quien fue su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. "Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial", escribió Petro, mostrando una actitud de empatía hacia la situación personal del ex candidato.

Además, el presidente destacó su respeto hacia el fallo judicial, subrayando la importancia de la justicia en el manejo de casos de corrupción. "Respeto a la justicia", afirmó.

No obstante, el presidente Petro aprovechó la ocasión para criticar lo que describió como el "sectarismo" de ciertos sectores que, según él, apoyaron a Hernández no por sus propuestas, sino por su rechazo a un proyecto progresista en el gobierno. "Me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo", expresó en su mensaje.

Petro añadió que la oposición a su proyecto político reflejaba un odio al cambio tan profundo que algunos preferían apoyar a un candidato bajo sospecha de corrupción. "Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio", escribió.

Tras la reacción del presidente Gustavo Petro, el exalcalde de Bucaramanga no se guardó nada y le respondió: "Llegó el cambio, pero de ladrones", escribió.