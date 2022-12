Duro discurso de César Gaviria en respuesta al expresidente Uribe

El expresidente liberal César Gaviria le hizo una advertencia a su homólogo Álvaro Uribe, luego de la anunciada ‘resistencia civil’ al proceso de paz que se lleva a cabo con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

“Ojalá la resistencia civil que ha anunciado el expresidente Uribe sea dentro de la ley y no se preste a los equívocos que se originaron en su Gobierno cuando habló de estado de opinión como una amenaza contra las instituciones y las decisiones judiciales, aparente alternativa al estado de derecho, antes del fallo histórico sobre el referendo que autorizaba la segunda reelección”, dijo Gaviria Trujillo.

Según el exmandatario, no es necesario usar “cifras amañadas e infladas” sobre el accionar de las Farc para atacar el proceso de paz.

“Presidente Uribe, para oponerse a la paz no necesita usar las cifras de las Farc y su accionar, amañadas e infladas, ni argumentos jurídicos de derecho internacional carentes de fundamento. En nada violan los acuerdos de paz la convención americana de derechos humanos, ni el protocolo de los convenios de Ginebra, ni los Estatutos de la Corte Penal Internacional”, enfatizó el liberal.

Finalmente, le envió un mensaje al procurador Alejandro Ordóñez, a quien le dijo que el país “no lo ha coronado como emperador”.

“Qué mal se le ve al señor procurador repetir monsergas para estimular su candidatura presidencial y no para guardar nuestro ordenamiento jurídico. Y le recuerdo que en Colombia quien puede hablar de consecuencias penales del presidente son los jueces penales, la Corte Suprema y el fiscal. Que yo sepa aun no lo hemos coronado como emperador”, finalizó.

Este es el discurso completo que dio el expresidente César Gaviria Trujillo en el séptimo congreso del Partido Liberal:

Me alegra estar hoy, en este Congreso del Partido, para deliberara sobre como el Liberalismo, en plena recuperación de nuestras huestes, y con mayoría en las elecciones regionales , y en la Cámara de Representantes , sea capaz de trazarse una ruta que nos lleve de nuevo a jugar el papel fundamental que hemos cumplido en la historia de Colombia . No importa que algunos medios han optado por las interpretaciones amañadas de los resultados electorales tal vez porque el liberalismo carece del inmenso poder burocrático y de contratación nacional y regional que posee uno de los grupos parte de esta coalición que gobierna.

Y esperamos estar en pie de igualdad para dar esa batalla y que el presidente Santos esta vez por lo menos nos garantice una elección sin cartas marcadas, como lo fueron las pasadas elecciones regionales y en cierta medida las parlamentarias, también. No nos gustaría que se nos obligara de nuevo a reclamar garantías a un gobierno que con todo entusiasmo contribuimos a elegir.

En el gobierno de Betancur me tocó presenciar el comienzo de la guerra contra el narcotráfico por las vigorosas acciones de Rodrigo Lara, por la trampa infame que le tendieron y por su vil asesinato. En el gobierno Barco, como Ministro de Gobierno, me tocaron los primeros grandes brotes del paramilitarismo, y el triste asesinato de don Guillermo Cano. Como Ministro delegatario le hice frente a dos paros nacionales de nuestras centrales obreras que eran acompañados por actos de terrorismo generalizado contra nuestra infraestructura y de marchas campesinas armadas, acompañadas por el ELN.

Y por eso acompañe a Galán y su espíritu renovador, su actitud vertical frente al devastador accionar del cartel de Medellín y por la depuración de las costumbres políticas, tarea que aún tenemos pendiente y que esta tan vigente como nunca. Aprendí de Luis Carlos Galán la idea de que el papel del Partido Liberal consiste en usar la política para transformar a Colombia y me quede con esa convicción y no la de algunos que creen que se construye democracia representando grupos de interés y destruyendo los partidos.

En el gobierno del presidente Barco vivimos una oleada narcoterrorista que hizo cimbrar los pilares de nuestra democracia. Perdimos por balas asesinas a nuestro candidato Luis Carlos Galán muerto por una mezcla oscura de carteles, paramilitares y agentes de estado y la de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y tantos otros más de la cúpula de la dirigencia política, de la justicia, de la Fuerza Pública. Continuó con toda intensidad la larga guerra contra los carteles que dejó tendidos miles de oficiales, magistrados, jueces, candidatos, congresistas, policías y soldados.

En aquella fatídica campaña se pudo realizar la paz con el M 19 , el QuintínLame, el PRT y parte del EPL, con Rafael Pardo como hábil y eficaz negociador. Y también dada la conmoción generada por la multitud de víctimas y la pérdida de legitimidad de las instituciones avanzó la idea de una séptima papeleta y de una Asamblea Nacional Constituyente. Así nació la Constitución del 91 , un tratado de paz que apenas hoy se empieza a cerrar con la negociación de paz con las FARC, bajo la guía de nuestro presidente Juan Manuel Santos que con paciencia, sabiduría e inteligencia ha guiado este proceso.

Ojalá la resistencia civil que ha anunciado el expresidente Uribe sea dentro de la ley, y no se preste a los equívocos que se originaron en su gobierno cuando habló de estado de opinión como una amenaza contra las instituciones, y las decisiones judiciales, aparente alternativa al estado de derecho, antes del fallo histórico sobre el referendo que autorizaba la segunda reelección.

Presidente Uribe para oponerse a la paz no necesita usar las cifras de las FARC y su accionar , amañadas e infladas, ni argumentos jurídicos de derecho internacional carentes de fundamento. En nada violan los acuerdos de paz la convención americana de derechos humanos, ni el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, ni los Estatutos de la Corte Penal Internacional. Que mal se le ve al señor Procurador repetir monsergas para estimular su candidatura presidencial y no para guardar nuestro ordenamiento jurídico. Y le recuerdo que en Colombia quien puede hablar de consecuencias penales del presidente son los jueces penales, la Corte Suprema y el Fiscal. Que yo sepa aun no lo hemos coronado como emperador.

Yo nunca he pretendido revivir la mala costumbre del frente Nacional que daba a los ex presidentes poder y miembros del gabinete sin responsabilidad política. El Frente Nacional fue en su momento una decisión sabia y necesaria. Pero con el pasar de los años terminó por generar una democracia recortada en la que se apelaba a la práctica del silencio y la política de repartija burocrática, excluyendo a muchos sectores sociales y políticos Tampoco me siento con derecho político alguno por el grano de arena que puse para la etapa final de la campana cuando muchos callaron y no defendieron a Santos como era su obligación. En política el que calla otorga y el que otorga pierde, como perdimos en la primera vuelta.

No vivimos tiempos de canapé republicano y el liberalismo no se los puede dejar aplicar. Ni ahora ni en los meses por venir cuando tenemos que hacer un inventario serio de las falencias de nuestra democracia, de las instituciones gubernamentales y de la multitud de tareas pendientes que tenemos por realizar para triunfar en las elecciones parlamentarias y proponerlas en la segunda vuelta, como eje de una coalición de centro izquierda El ejercicio de la critica, el disentimiento, del pluralismo, de la tolerancia, del respeto por las ideas ajenas es de la esencia liberal y si queremos en la próxima contienda electoral consolidar los logros de volver a ser la primera fuerza política del país que hoy ostentamos. Sólo con más reformas y más democracia conseguiremos nuestros objetivos de justicia, paz y prosperidad.

Tengo un gran respeto por el señor vicepresidente y debemos reconocer en él un gran ejecutor y que ha realizado cabalmente la tarea de infraestructura que el presidente Santos le asigno. Hice política al lado de su abuelo, Don Carlos Lleras un gran presidente y un señor bravo y cascarrabias. De allí le vienen a Vargas Lleras esos ímpetus a veces incontenibles para conseguir sus objetivos. No le va a ser fácil al presidente Santos acabarlo de amansar porque a veces corcovea, y parece más un potro cerrero que un brillante estadista.

El Partido Liberal irá a las elecciones con candidato propio o surgido de un proceso con consulta popular acordado con otras fuerzas políticas que apoyen no solo la paz sino las acciones del posconflicto que son las que nos darán la reconciliación, no solo la deposición de las armas.

Eso fue posible con el M 19 y tuvimos instituciones fruto de la voluntad colectiva Quisimos entonces que las FARC comprendieran la trascendencia de aquel momento, pero que tan equivocados y lejos estábamos, y como fue de largo el camino para llegar a la coyuntura que hoy vivimos. Fue necesaria una batalla campal, con colaboración internacional del Plan Colombia y la conformación de la Fuerza pública más grande, mejor dotada y mejor entrenada de América Latina en su historia, para disuadir a los revoltosos que la sociedad colombiana que querrían amilanar estaba en pie de guerra para derrotarlos a ellos y a los carteles de la droga. Con las armas de la democracia y con la fuerza de las armas también.

Y nuestro reconocimiento al Presidente Uribe que lideró esta sociedad en diezmar una guerrilla llena de dinero por los secuestros, las extorsiones y el dinero de narcotráfico. Juan Manuel Santos estuvo en el escuadrón que los confrontó y diezmó, y por eso los colombianos lo eligieron presidente de la república. La creación de la Fiscalía General fue un gran complemento de las acciones militares.

Pero a pesar de los intentos de Uribe de quedarse en el poder Colombia ha sido un país de tradición libertaria y eso candidato.

Creo que ha llegado el punto en que mis sugerencias hechas de la manera más respetuosa no son consideradas sino que ni siquiera merecen atención y aun molestan, así estén adornadas de un trato amable y cierta benevolencia. No tengo problema alguno en no tomar tiempo valioso del presidente Santos. Mi presencia en esos parajes de la Casa de Nariño parece hoy incomoda, irrelevante y tal vez leída como una pretensión de cogobernar ajena a mi intención. Tengo la piel dura pero me cansé de solo recibir palo porque bogas y palo porque no bogas. Y que el presidente y su entorno estén seguros que no está en mis planes arrebatarles ninguna gloria ni competir con una autoridad que para mí es indiscutible.

Seguiré acompañando a Santos desde la llanura, y respaldando el derecho que tiene el liberalismo para reclamar disentir o discrepar. De seguro no usaremos presiones indebidas ni amenazas ni ofensas inaceptables, así nuestros reclamos sean públicos y no escondidos en las entresijos del poder. Nadie nos va a callar así piensen que hay una especie de determinismo histórico y que el sucesor de Santos está ya en el horno a punto de su cocción. El presidente lo escogeremos conforme a la voluntad de pueblo colombiano y no como parte de una fila india definida en el cogollo de la aristocracia bogotana, ni porque la elite no encuentra quien más le asegure sus privilegios.

Sé bien que no hago parte de la esa vieja aristocracia con su frivolidad y su sentido de superioridad, es tal vez por lo que sistemáticamente recibo mal trato de la señora canciller, sin razones que estén al nivel de mi comprensión. Tal vez sea para ella un simple provinciano, expresión con la que tantas veces se me descalifico en mi carrera política, pero de la que me siento orgulloso. Vengo de familia de arrieros que a golpes de hacha y descuajando montaña llegaron a colonizar la zona del viejo Caldas.

Y no va a ser los puestos en el gobierno ni los contratos nacionales, ni regionales los que van a decidir la voluntad del pueblo colombiano. No se afanen amigos liberales. Nadie en nuestra historia ha definido su sucesor, ni ha conseguido ser elegido sin competencia.

Si ustedes me lo permiten acompañaré al partido en la contienda electoral del próximo año, con la responsabilidad que ustedes me otorguen cuando nos preparemos en este mismo escenario el año entrante a tomar las decisiones que mejor se avengan a nuestros propósitos, pues creo yo que la coyuntura política no está madura para hacerlo en este momento.

Creo que nuestra Dirección bicameral presidida por Horacio Serpa y Fabio Amín ha cumplido su labor con talante liberal y mucha paciencia y tolerancia y que es el momento de darles un voto de confianza, si ustedes así lo disponen. Con ella he podido colaborar sin limitaciones y mucha generosidad de su parte. Gracias también al secretario general Héctor Olimpo Espinosa. El partido está unido y es la hora de permanecer en ese sendero. Se nos vienen enormes desafíos y responsabilidades en la construcción de la paz.

Miembros de este Congreso Liberal: No existe una receta para el liderazgo. Algunas veces ellos provienen de las personas que se amarran a su visión y sus principios y otras de quienes son más flexibles y prácticos. Pero al final se necesitan principios y pragmatismo. Eso no lo ha ofrecido Santos con creces en estas negociaciones. Y en eso el Partido Liberal debe acompañar a Santos sin reservas, así otro miembro de la coalición que lo ha elegido guarde silencio y actúe con tantas reservas frente al proceso.

Como colombiano y como gestor de la Constitución he acompañado al presidente Santos en ese objetivo superior. .. Presidente Santos, qué satisfacción tan grande que usted un presidente de estirpe liberal culmine la tarea de cerrar el ciclo de la Constitución del 91 que volvió a legitimar al estado en el ejercicio de la autoridad y en su deber básico de proteger a los colombianos. El legado que usted nos deja es el cerrar un proceso, que tiene el respaldo de toda la comunidad internacional, de todos los gobiernos del mundo, del papa Francisco, del Presidente Obama y de los dos partidos de la política estadounidense, del Consejo de seguridad de Naciones Unidas y de su Secretario General y que cumple con todos los estándares de verdad justicia reparación y reconciliación.

Muchas gracias.

