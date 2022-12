Duro enfrentamiento entre ‘uribismo’ y Farc en debate de narcotráfico

El aumento de cultivos ilícitos y el consumo interno en el país desató un acalorado debate en la Plenaria del Senado de la República, que tuvo como protagonistas a las bancadas del Centro Democrático y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Vea también Roy Barreras arremete contra el Centro Democrático por celebrar discurso de Macías

Publicidad

Con la llegada de la exguerrilla al legislativo, producto del acuerdo de paz firmado con el gobierno Juan Manuel Santos, era previsible que, en algún momento, se daría un enfrentamiento de este tipo, con intervenciones subidas de tono y acusaciones de lado y lado del recinto.

El debate se había tornado tenso, pero la intervención de la senadora Paloma Valencia, citante y quien insistió en la responsabilidad de la desaparecida guerrilla de las Farc en el flagelo del narcotráfico, subió el tono de la discusión.

“Ahí tienen a Jesús Santrich, de las Farc, que no lo quieren dejar extraditar, a pesar de que hay evidencia de que estaba en el negocio de la droga”, dijo la senadora uribista, quien llamó además “terroristas” a los miembros del hasta hace dos años grupo subversivo.

Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y vocero del partido Farc, reclamó a Valencia por llamarlos “terroristas” y defendió enérgicamente a su compañero.

Publicidad

“Sepan que Jesús Santrich, hoy en día está preso ilegalmente, como lo ha dicho, incluso, el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, que reconoce que fue detenido sin existir pruebas y, si tienen pruebas ustedes de la vinculación, deben presentarlas, pero no hacer acusaciones infundadas, porque eso constituye calumnia”, puntualizó Lozada.

Desde ese momento, inició un rosario de réplicas en las que los congresistas se hicieron toda clase de acusaciones.

Publicidad

Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, fue uno de los más radicales contra la Farc, cuestionando, por ejemplo, su representación política en el Congreso, sin pasar por la cárcel.

“Desafortunadamente, el grupo narcoterrorista de las Farc llegó a este Congreso de la República sin pagar un solo día de cárcel, sin reconocer todos los crímenes que cometieron, y ahora se les ocurrió, con todo el apoyo que les dio el anterior gobierno, en cambiar la historia y ahora los criminales somos los del Centro Democrático. No, señor, qué pena con ustedes, pero violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos, eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de las Farc en este país”, cuestionó Mejía.

Segundo ‘round’

La senadora Criselda Lobo (Farc) pidió a Mejía presentar las pruebas de esos señalamientos, mientras que Carlos Antonio Lozada fue más directo y cuestionó, por ejemplo, que los expresidentes hayan quedado excluidos de la Justicia Especial de Paz.

Publicidad

“Entendemos claramente que les disguste y les moleste tanto nuestra representatividad política que es, entre otras cosas, gústeles o no, el reconocimiento de nuestro carácter político de insurgencia, y aquí nos van a tener que soportar, no solamente estos cuatro años, sino de aquí en adelante. No son las Farc las que se han negado a acudir ante la JEP y la Comisión de la Verdad. Fueron los representantes del Estado aquellos que se cuidaron de dejar a los expresidentes por fuera del alcance de esa jurisdicción”, puntualizó.

La respuesta de Uribe llegó de inmediato. El exmandatario, jefe de la bancada de Gobierno, cuestionó la posición de Lozada, señalando que, al quedar excluidos de la JEP, expresidentes y terceros del conflicto sí tendrían penas efectivas, de llegar a probarse su responsabilidad en un delito.

Publicidad

“Si a quien les habla, si a mi persona, le llegaran a probar la infamia de que fui determinante del asesinato de Jesús María Valle, iría 40 o 50 años a la cárcel y no podría venir aquí, pero aquí están sentados asesinos, con largas condenas, que no pagan un día de cárcel. Yo perdería el derecho a la elegibilidad política, ellos no: la injusticia es al revés”, refutó Uribe.

Victoria Sandino, senadora de la Fuerza Alternativa, dijo que “quienes no quieran ir a la cárcel, pueden acogerse a la Jurisdicción Especial para aportar verdad”.

La discusión se prolongó por más de siete horas y se convierte en el primer gran enfrentamiento entre excombatientes y opositores al acuerdo de paz por el espinoso tema del narcotráfico.

Publicidad