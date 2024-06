“El papel de la oposición ha sido patético”: Juan Carlos Botero Zea

Juan Carlos Botero Zea habló en Sala de Prensa Blu sobre la situación política del país y la importancia de la decencia en esto sector. Destacó que la decencia es la actitud que más se necesita en este momento en el país, y que es la más revolucionaria. Mencionó que es indispensable cambiar el trato entre los colombianos, dejando de vernos como enemigos y comenzando a vernos como hermanos y compatriotas.

"Para mí la decencia es verdaderamente la actitud que más se necesita en este momento en el país. Es la más revolucionaria. Y ahora dice mucho nuestra condición actual, cuando la decencia es lo que es heroico. Pero es indispensable porque es tenemos que cambiar el trato entre nosotros, los colombianos, dejar de vernos como enemigos, empezar a vernos como somos, como hermanos y compatriotas, y tener un trato basado en la cortesía", dijo.

Hablando sobre las redes sociales señaló que estas son, en su mayoría, tóxicas y llenas de odio. Afirma que es necesario calmar el alma de los colombianos y evitar la violencia, que no solo es de los grandes actores de conflicto, sino también individual.

Botero Zea destacó que la posición de centro no está mal, a pesar de que algunos políticos no hayan estado a la altura. Considera que lo más importante en este momento de polarización es una actitud de reconciliación y alejarse de los extremos incendiarios.

Publicidad

"Sí, definitivamente uno de los grandes problemas de Colombia es el contraste entre la grandeza de nuestros problemas y la pequeñez de nuestros líderes. Y eso cuando lo hace desde el presidente de la República, el líder de la oposición, están compartiendo, tienen la misma cuota, responsabilidad en ese desastre y es totalmente inconveniente".

Papel del periodismo

Botero Zea destacó la importancia de basar la reportería en datos y hechos reales, para acabar con los relatos y las narrativas que están creando una polarización inconveniente. Consideró que el papel del periodista debe ser imparcial y objetivo, para que los lectores y oyentes puedan tomar decisiones correctas basadas en información veraz y transparente.

Publicidad

"Creo que el papel del periodista tiene que estar alejada del proselitismo, es decir, su papel como defensa a la democracia consiste en hacer bien. Su tarea es mantener la imparcialidad y tratar de reportar los hechos de la manera más veraz y creíble, con la mayor documentación en las fuentes más seguras posible. Entonces, pensar que el periodista tiene que asumir un bando político es, en mi opinión, equivocado”, dijo.

En cuanto al futuro del país, señaló que todo depende del Gobierno y su capacidad de gestionar y lograr resultados. Considera que es necesario dejar de buscar culpables y obstáculos, y enfocarse en superar los problemas y alcanzar resultados. Destaca que los grandes líderes de la historia no buscaban culpables, sino que asumían la responsabilidad y superaban los obstáculos.

En cuanto al bloqueo institucional denunciado por el Gobierno, Juan Carlos no cree en él y señala que se han logrado avances en el Congreso.

El rol la oposición en el presente Gobierno

Considera que el Gobierno debe dejar de buscar culpables y enfocarse en lograr resultados. Se refirió al papel de la oposición y destacó que su papel ha sido patético, con gritos, insultos e histeria en lugar de propuestas y mejoras.

Publicidad

"Algo que me ha parecido realmente patético durante este Gobierno ha sido el papel de la oposición. Confunden el ruido con el poder, es decir, creen que entre más gritan, más escándalo hacen más acusaciones. O sea, no puede ser que no haya altura, no es que no hay necesidad de hacer nada de esas cosas, porque lo único que es realmente eficaz es la demostración con hechos de errores, de cosas que se pueden mejorar y demás. Pero la gritería, el insulto permanente, la histeria no conviene y no convence a nadie", concluyó.

Escuche la entrevista completa: