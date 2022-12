“Eres una valiente”: candidata a Concejo de Cartagena alabó a Aida Merlano

Wendy Herrera es la candidata por la partido Conservador al Concejo de Cartagena que, a través de redes sociales, desató una polémica luego de que tratara de valiente a Aida Merlano tras su fuga. Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

El comentario en la red social Facebook específicamente decía:

"Te amo, mujer valiente, Dios está contigo donde quiera que estés", dijo Herrera en un comentario de una publicación que hacía referencia a la fuga de Merlano.

De inmediato, un cibernauta le reprocha, "una aspirante a política apoyando el delito, ¿Cosa rara no? ".

A esto, Herrera contestó que es su amiga de infancia y no tiene que ver con la política.

Wendy Herrera habló con BLU Radio y dijo que simplemente el sentimiento que siente por Aída Merlano es de amistad, pero que no está de acuerdo con su comportamiento.

"Yo no voy en contra del sentimiento que siento con ella porque es mi amiga, que cometió errores sí, que esa niña hizo lo que no tenía que hacer, es verdad. Que compró votos y no tenía que hacerlo, es algo inadmisible, castigable, pero no tengo nada que ver con eso", sostuvo la candidata.

Finamente, Herrera expresó que Aida Merlano es una mujer "que está sufriendo por sus hijos, pero no es que yo esté a favor de la fuga de presos"', afirmó.