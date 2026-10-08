"Es un mentiroso porque en el protocolo no estaba": Germán Rodríguez responde a Jaramillo

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, respondió a las declaraciones del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, luego del enfrentamiento que protagonizaron durante una ceremonia de reconocimiento a integrantes de la Policía Nacional. En entrevista con Recap Blu, el congresista insistió en que el exfuncionario no figuraba en el protocolo del evento y cuestionó que ocupara un lugar en la mesa principal, donde estaban las autoridades.

“Es un mentiroso, porque dentro del protocolo no estaba”, afirmó Rodríguez al referirse a la explicación de Jaramillo sobre su presencia en el recinto.

Publicidad

El episodio se hizo viral después de que Rodríguez se acercara al exministro y le pidiera retirarse del lugar que ocupaba durante la ceremonia. Según el senador, antes de hacerlo consultó con el personal de protocolo para verificar si Jaramillo estaba incluido en la lista de invitados. Rodríguez aseguró que el problema no era que el exministro asistiera al evento, sino que se ubicara en la mesa directiva, junto a los funcionarios y las autoridades policiales.

“Si estaba invitado, como repito, él debió haberse sentado con los invitados que eran los familiares”, sostuvo.



El congresista también explicó que, desde su perspectiva, la presencia de Jaramillo en ese lugar resultaba inapropiada por sus antecedentes como integrante del Gobierno Petro. Rodríguez cuestionó la gestión de la administración anterior frente a las Fuerzas Militares y la Policía, y aseguró que su actuación buscaba defender a los uniformados. En ese sentido, sostuvo que mantendría su posición si se presentara nuevamente una situación similar. Según relató, después del incidente conversó con familiares de policías que participaron en otras ceremonias de ascenso y algunos le expresaron su agradecimiento por lo ocurrido.

Por su parte, Jaramillo respondió al video difundido en redes sociales y negó que el Gobierno del que hizo parte hubiera maltratado a la fuerza pública. También defendió su derecho a asistir al evento y señaló que las instituciones militares y policiales no pertenecen a una orientación política ni a un partido. Frente a esos argumentos, Rodríguez reiteró que el exministro podía participar como invitado, pero consideró que debía ocupar un lugar distinto al de las autoridades.

Publicidad

“Tiene razón, las fuerzas militares y policías no se politizan, pero que no utilice las banderas de nosotros para hacer su show político”, manifestó el senador.

Senador @GermanRSenador, usted afirma que no soy bienvenido a una ceremonia institucional a la que fui invitado. ¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?



El Gobierno del… pic.twitter.com/9Kd3e7erC8 — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) October 7, 2026

Durante la entrevista, Rodríguez planteó además que la presencia de Jaramillo en la mesa principal pudo responder a una estrategia política relacionada con la disputa por espacios de representación de cara a las elecciones de 2027.

Publicidad

Finalmente, el senador insistió en que no habría confrontado a Jaramillo si este hubiera permanecido en el espacio destinado a los invitados y familiares.