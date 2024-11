“Esa es otra rehabilitación”: Benedetti tras reunión con Laura Sarabia

Armando Benedetti, luego de anunciar su renuncia como embajador de Colombia ante la FAO, confirmó que asesorará al presidente Gustavo Petro, en especial en temas políticos, pues considera que es necesario mejorar la relación con el Congreso, “no es solo mermelada y politiquería”. Además, contó que está en proceso de “rehabilitar” su relación con Laura Sarabia, quien también estuvo en la reunión con el presidente Gustavo Petro.

“Vengo de un proceso de rehabilitación, estuve 35 días interno en un proceso personal bastante duro, entonces también, 'mamando gallo' y en serio, digo que estoy en un proceso de rehabilitación con Laura Sarabia”, dijo Benedetti en diálogo con Voz Populi.

Benedetti también dio detalles de cómo será el asesoramiento al presidente Gustavo Petro, sobre todo en el Congreso, donde se están tramitando reformas fundamentales para este Gobierno. Además, dio a entender que su salida de la FAO y llegada como asesor presidencial fue iniciativa del mandatario.

“Yo creo que a él no lo han entendido mucho. Por ejemplo, ahorita que está el tema de la ley de financiamiento, que no busca gravar a los pobres. Entonces empiezan los controvertidos con el Congreso y de eso se trata, que no haya esos entendimientos, sino comunicación”, agregó.

Laura Sarabia y Armando Benedetti Foto: montaje Blu Radio

En la conversación con Voz Populi, Benedetti también respondió a dos serios cuestionamientos: uno relacionado con la denuncia por maltrato intrafamiliar y otro por el dinero que, en su momento, él señaló que había entrado a la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Me crucificaron. Me quedé callado en su momento porque es un tema familiar, pero no hubo ningún maltrato. De hecho, un juez ya dijo que no hubo violencia física ni psicológica. Todo lo que me inventaron fue una cosa perversa. De una u otra forma me está victimizando por segunda vez porque nada de eso pasó”, respondió el exembajador a quienes rechazan que volviera a la Casa de Nariño como asesor.

En cuanto al dinero, reiteró que "fue una rabieta", pues él no tenía "nada que ver con plata" durante la campaña presidencial.